Sénégal-Maroc : une légende de l’Équipe de France crie au scandale

Sélectionneur du Sénégal entre 2013 et 2015, Alain Giresse s’est dit stupéfié de la décision prise à l’encontre de ce pays qui lui est cher. Contacté par Ouest-France, la légende tricolore a exprimé sa consternation suite à cette sanction prise par la Confédération africaine de football. Pour le champion d’Europe 1984, le football africain ne se rend pas du tout service à travers ce nouvel épisode.

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«C’est scandaleux parce qu’on s’appuie sur les règlements que l’on épluche au centimètre près, mais les Sénégalais ont déjà été sanctionnés avec des grosses amendes et des punitions. Là, on reporte les sanctions uniquement sur l’aspect sportif. Deux mois après, ces messieurs de la CAF, les grands manitous du football, considèrent que les Sénégalais, en sortant du terrain, auraient perturbé les Marocains pour qu’ils perdent le match. C’est quoi ces conneries ? Qui dans cette finale, qui a été très particulière, avec l’histoire de la serviette en plein match, et dans laquelle on a laissé ce pauvre arbitre se débrouiller tout seul, a le plus subi psychologiquement ? C’est le Sénégal. Et malgré ça, on considère que c’est le Maroc qui a le plus souffert, c’est d’une débilité sans nom. Quand je vois ce que représente le football en Afrique, la CAF pense vraiment améliorer l’image du football africain avec cette décision ? Elle va être fière de quoi ? Elle pense qu’elle va ressortir grandi en montrant qu’elle a été très rigoureuse dans l’application des règlements ? C’est le coup de grâce pour les Sénégalais, c’est presque comme à la Corrida. On les a bien tapés et, pour finir, boom ! Ça ressemble à de l’acharnement.»