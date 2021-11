OM - Lazio : la réaction à chaud de Valentin Rongier

Après trois nuls en autant de matches cette saison en Ligue Europa, l'Olympique de Marseille espérait enfin lancer sa saison européenne ce jeudi soir lors de la réception de la Lazio à l'Orange Vélodrome (4e journée de la phase de poules). Malheureusement, sur leur pelouse, les Phocéens n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul (2-2) après un but de Payet dans les derniers instants. Invité à réagir sur W9, le milieu de terrain Valentin Rongier a livré ses premières impressions.

La suite après cette publicité

«Je pense qu'on mérite mieux. Après, on le sait, ce sont des matches de haut niveau et ça se joue sur des détails et on leur donne clairement deux buts qu'on aurait pu éviter. Et au très haut niveau, ça se paye et on l'a vécu ce soir. (...) On connaît les équipes italiennes. Quand elles sont devant au score, c'est toujours difficile d'aller égaliser mais on a pris notre temps, on a essayé de continuer à mettre notre jeu en place sans trop se précipiter. On a réussi à égaliser mais vraiment ce soir, on jouait pour gagner et on est très déçus», a lâché l'ancien Nantais.