OM : les détails financiers des bonus négociés pour Jordan Veretout

Poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille, Jordan Veretout s’est engagé avec l’OL en paraphant un contrat de deux ans. Les Gones ont d’ailleurs détaillé le montant de l’opération. «Le montant du transfert s’élève à 4M€, assorti de bonus pouvant atteindre 3M€ ainsi que d’une plus-value de 25% en cas de futur transfert»

Ce soir, on en sait un peu plus sur le détail des 3 M€ de bonus négocié par l’OM sur les deux ans de contrat du milieu de terrain. Ainsi, L’Équipe indique que les Gones devront verser 500 000€ aux Phocéens pour une qualification en Ligue des Champions (1 M€ maximum) et 1 M€ par titre de champion de France (2 M€ max).