Montpellier - Lille : Bruno Génésio s’est fait tirer dessus par Tanguy Coulibaly

La fin de match entre Montpellier et Lille aura étonné tout le monde. Dans une fin de match qui aura ressemblé à une scène de chaos, Lille a concédé le nul après un but dans les dernières minutes d’Arnaud Nordin pour le MHSC et a perdu des points dans la course au podium (2-2). Mais après l’égalisation de Nordin, une bagarre générale a éclaté, provoquée par une action totalement inutile de Tanguy Coulibaly, qui a tout simplement tiré sur Bruno Genesio, après une faute signalée à son encontre.

La suite après cette publicité

Fou de rage, l’entraineur du LOSC a alors tenté de poursuivre le joueur héraultais, avant que l’ensemble des joueurs et des bancs des deux équipes s’énervent sur le terrain. Une fois le calme revenu, Coulibaly a logiquement été expulsé pour son geste déplacé et dans la foulée, Mitchel Bakker a également été exclu. Depuis le banc, il avait fait partie des provocateurs de la bagarre générale. Le match s’est ensuite enfin terminé après 13 minutes de temps additionnel, dans une scène qui ne ressemblait pas vraiment à du football.