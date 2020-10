PSG : Mevlut Erding agacé par le positionnement de Marquinhos au milieu

La suite après cette publicité

Repositionné pour la deuxième fois consécutive au milieu de terrain en lieu et place de Danilo Pereira, Marquinhos n’a pas convaincu mercredi soir. Si certains observateurs se sont montrés sceptiques au cours de ces derniers mois tant son association avec Thiago Silva semblait être bonne, le recrutement du milieu de terrain offensif portugais en toute fin de mercato laissait enfin présager un retour en défense du défenseur brésilien. Mais finalement, il en est tout autre. Et encore une fois, Thomas Tuchel ne manque pas de s’attirer les foudres des supporters du PSG, dont l’ancien attaquant passé au club entre 2009 et 2012, Mevlut Erding.

«C’est du gâchis! Marquinhos doit être le patron de cette équipe, mais en défense. C’est là qu’il est leader. Au milieu, il perd de son influence. Je ne comprends pas ce choix de Thomas Tuchel. Il pouvait le justifier avant pour dépanner, pour bricoler quand il n’ y avait pas Danilo Pereira. Marquinhos a paru encore en manque de repères, surtout en première mi-temps. Il aura le leadership de cette équipe mais en défense centrale. C’est lui qui incarne la relève de Thiago Silva dans tous les domaines.»