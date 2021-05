PSG : Pochettino est triste pour Marco Verratti

La suite après cette publicité

La saison en club de Marco Verratti est terminée. Touché au genou à l'entraînement, le petit milieu de terrain de 28 ans doit observer une période de repos allant de 4 à 6 semaines. L'Euro, qui doit débuter le 11 juin prochain, semble compromis pour lui. Pochettino a eu un petit mot pour son joueur en conférence de presse.

«Oui il est très déçu. Nous le sommes tous car nous perdons un joueur. Nous espérons qu’il récupérera le plus vite possible et à temps pour sa participation à l'Euro avec sa sélection. Il travaille déjà sur sa récupération. » Verratti avait déjà manqué l'Euro 2016 tandis que l'Italie avait raté sa qualification pour la Coupe du Monde 2018.