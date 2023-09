Antoine Griezmann a son show sur la NFL

On savait Antoine Griezmann fan des sports américains. Régulièrement présents dans les tribunes de NBA, le joueur de l’Atlético de Madrid et de l’équipe de France adore aussi la NFL, la ligue nord-américaine de football américain. L’attaquant tricolore a d’ailleurs déjà été invité par certaines chaines à venir commenter un match. Cette fois, le commentateur de la NFL en Espagne Ruben Ibeas la naissance de la chaine YouTube Grizi Huddle consacrée à la NFL et dans laquelle participe le champion du monde 2018.

La suite après cette publicité

« Très heureux de démarrer un nouveau projet et de le faire avec quelqu’un que j’aime beaucoup. Grizi Huddle arrive pour passer un bon moment à parler de la NFL et rapprocher davantage de personnes de cette merveilleuse compétition. De plus, vous allez découvrir tout ce qu’Antoine Griezmann sait sur les joueurs et les équipes de la ligue. Nous voulons que vous passiez un bon moment avec nous », a-t-il posté sur X.