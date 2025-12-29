MU : la C1 jugée hors de portée par deux légendes de Premier League

Roy Keane et Jamie Carragher se montrent prudents quant aux ambitions européennes de Manchester United cette saison. Selon les deux consultants, viser une qualification pour la Ligue des Champions apparaît encore trop élevée pour une équipe encore en reconstruction sous Amorim. Actuellement hors du top 5 en championnat, les Red Devils doivent avant tout retrouver une place en Europe, un objectif jugé plus réaliste après une saison passée compliquée, ponctuée par une terrible 15e place. « Je ne pense pas qu’ils termineront dans les quatre premiers, mais ils doivent absolument se qualifier pour l’Europe. La Ligue des Champions serait un objectif trop ambitieux », a-t-il expliqué sur Sky Sports, soulignant que Manchester United se situe aujourd’hui à une place cohérente avec ses performances.

La suite après cette publicité

Roy Keane, de son côté, se montre encore plus sceptique face aux progrès de Manchester United. « Je n’en suis pas convaincu », a lâché l’ancien capitaine des Red Devils, estimant que le coach Amorim a encore beaucoup à prouver. Keane pointe notamment les fragilités défensives persistantes : « les adversaires se créent trop facilement des occasions. Pour progresser, Manchester United doit devenir beaucoup plus difficile à battre, sinon on continuera à parler des mêmes problèmes toute la saison. » Le message est passé.