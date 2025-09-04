Mastantuono, Paz, Echeverri… l’incroyable nouvelle génération de l’Argentine tape à la porte

Emiliano Martinez (33 ans), Nicolas Otamendi (37 ans), Marcos Acuna (33 ans), Rodrigo De Paul (31 ans), Leandro Paredes (31 ans) ou encore Lionel Messi (38 ans), la colonne vertébrale de l’Argentine est plutôt vieillissante. Championne du monde il y a trois ans, cette équipe rêve toutefois de faire la passe de deux en Amérique du Nord d’ici 10 mois avec la Coupe du monde 2026. L’Albiceleste fait d’ailleurs partie des treize premiers qualifiés pour cette compétition avec le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l’Iran, l’Ouzbékistan, la Corée du Sud, la Jordanie, l’Australie, l’Équateur et le Brésil.

Devant disputer deux derniers matches de qualification contre le Venezuela le vendredi 5 septembre et l’Équateur le mercredi 10 septembre, l’Argentine va pouvoir se préparer en faisant tourner et en procédant à des tests. Et cela tombe bien, le sélectionneur Lionel Scaloni a apporté quelques nouveautés. Ainsi, Julio Soler (20 ans, Bournemouth) et Claudio Echeverri (19 ans, Bayer Leverkusen) visent une première cape. Déjà convoqués pour découvrir le groupe, les deux joueurs ont une place à chercher dans l’effectif. Même chose pour Valentín Carboni (20 ans, Genoa). Prêté l’an dernier à l’Olympique de Marseille et revenu de sa rupture des ligaments croisés, le joueur prêté par l’Inter Milan est dans les petits papiers du sélectionneur et aura sa chance.

Mastantuono et Paz en figures de proue

Cependant, deux noms cristallisent les attentions avec d’un côté Nico Paz (20 ans, Côme) et de l’autre Facundo Mastantuono (18 ans, Real Madrid). Le premier compte 3 capes avec l’Argentine et le second a goûté à une seule sélection. Deux joueurs qui devraient avoir leur chance dès ce vendredi et le match face au Venezuela. «Je le vois bien. Son club l’accueille positivement et le soutient (Mastantuono ndlr). Il pourrait jouer demain, tout comme Nico Paz. Tous deux pourraient intégrer l’équipe ; c’est une idée que j’ai en tête et que nous finaliserons aujourd’hui. Mais la seule façon de le définir, c’est de le voir sur le terrain et de prendre en compte leur âge. Ce sont des jeunes qui peuvent nous apporter beaucoup à l’avenir», a d’ailleurs confié le sélectionneur Lionel Scaloni.

Ce dernier veut profiter de cette fenêtre internationale pour intégrer des profils qui pourront apporter un nouveau souffle à l’Argentine pendant la prochaine compétition. «Il est toujours difficile de modifier l’équipe, car il n’est pas simple de remplacer quelqu’un. Mais c’est le seul moyen de voir si les jeunes qui méritent leur chance sont prêts à porter ce maillot. Non seulement par leur jeu, mais aussi par leur comportement et leurs relations avec leurs coéquipiers. Nous prenons tout cela en compte lorsque nous testons des jeunes qui ne font pas souvent partie de l’équipe. Il nous reste deux matchs, et nous allons certainement chercher d’autres options. Si nous voyons qu’un joueur a du potentiel, nous sommes prêts à lui donner sa chance avant la Coupe du Monde. Nous ne prenons pas en compte son âge ni son niveau de jeu, s’il peut apporter sa contribution, il aura sa chance», a-t-il poursuivi. Des choix forts de la part de Lionel Scaloni, qui, s’il a gardé la structure de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde 2022 et les Copa América 2021 et 2024, apporte une certaine évolution au sein de son groupe.