Brentford : les mots de Christian Eriksen après son retour sur les terrains

Le 26 février 2022 restera une date importante pour Christian Eriksen. Le Danois a en effet effectué son grand retour à la compétition ce samedi, à l'occasion d'un match entre Brentford et Newcastle, comptant pour la 27ème journée du championnat anglais. Le tout sous une vibrante ovation du public des Bees. Plus de sept mois après son malaise cardiaque lors du match entre le Danemark et la Finlande à l'Euro 2020, il s'est exprimé après la rencontre.

«Si on met de côté le résultat, je suis un homme heureux, a évoqué le Danois au micro de Sky Sports. Avec ce que j’ai vécu, être de retour est un sentiment merveilleux. Ça a été une journée spéciale. Tout le monde était là, ma famille, mes parents, mes enfants, ma belle-mère et quelques médecins qui m’ont aidé. Ce qu’ils ont traversé est plus difficile que ce que j’ai traversé. Brentford s’est bien occupé de moi. Tout le monde est content pour moi et m’a aidé, a-t-il expliqué, avant de se projeter sur la suite de sa carrière avec son nouveau club. Il faut d’abord retrouver les sensations, le toucher. Et aider Brentford à rester en Premier League.»