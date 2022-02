PL : Man United réduit au silence par Watford, Newcastle poursuit sa folle remontée

Alors que le coup d'envoi de la rencontre entre Brighton et Aston Villa a été retardé en raison d'embouteillages dans la ville située sur les bords de la Manche, trois rencontres se sont disputées ce samedi à 16 heures dans la cadre de la 27ème journée de Premier League. Manchester United a d'abord buté sur une valeureuse équipe de Watford à Old Trafford (0-0). Une partie frustrante pour les Red Devils, qui ont tout tenté devant leur public, en témoigne ce poteau de Ronaldo (5e), qui s'est aussi vu refuser un but pour une position de hors-jeu (15e). Mais les Mancuniens ont globalement manqué de justesse dans le dernier geste, à l'instar de Fernandes (12e, 19e, 27e, 90e+3), quand il ne sont pas tombés sur un Foster des grands jours. MU n'aura donc pas battu les Hornets cette saison après sa défaite 4-1 à l'aller, et voit sa 4ème place plus que jamais menacée par Arsenal. Watford, passé proche de l'exploit (90e+3), prend un point important dans l'optique du maintien.

Tout va mieux en revanche pour Newcastle, qui, toujours sans Saint-Maximin, a aligné un 7ème match sans défaite en remportant un match crucial dans la course au maintien sur la pelouse du promu Brentford (2-0). L'expulsion précoce de Da Silva, pour un geste non maîtrisé et une vilaine semelle sur la cheville de Targett (11e), y est peut-être pour quelque chose. Si Wood est passé proche d'ouvrir le score (26e), c'est finalement Fraser qui a déposé un centre sur la tête de Joelinton, premier buteur du match (33e). Schär s'est ensuite mué en meneur pour servir brillamment sur un tapis rouge Willock, auteur de son 2ème but en 2 matchs (44e). Cinquième succès de la saison pour les partenaires de Guimarães, rentré en jeu, qui grimpe au 14ème rang et passe devant le Brentford d'un Christian Eriksen auteur d'une entrée intéressante pour son grand retour au classement. Enfin, Crystal Palace a concédé son 12ème nul de la saison face à Burnley (1-1), toujours premier relégable.

Les résultats de 16 heures