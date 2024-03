Liga : l’Athletic maîtrise Las Palmas

Suite de la 28ème journée de Liga ce dimanche après-midi. Las Palmas accueillait, sur la pelouse du Stade de la Grande Canarie, le club de l’Athletic Bilbao. Alors que les visiteurs ont plutôt dominé les débats au cours de la partie, ce sont bien les Basques qui ont commencé sur des chapeaux de roue, ouvrant le score dans le sillage de Gorka Guruzeta (31e). Dans le second acte, les joueurs d’Ernesto Valverde ont doublé la mise avec un but CSC de Saúl Coco (65e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Bilbao 53 28 22 15 8 5 48 26 9 Las Palmas 37 28 -2 10 7 11 29 31

L’arbitre de la rencontre, Monsieur Miguel Angel Ortiz Arias, a eu du travail avec plus de 20 fautes combinées et 5 cartons jaunes distribués. Au classement, l’Athletic occupe toujours le haut panier du championnat espagnol avec cette belle 5ème position, tandis que Las Palmas scrute toujours la course à l’Europe avec la 9ème place. Le weekend prochain lors de la 29ème journée du championnat, les Zuri-gorriak accueilleront dans le Pays basque le club d’Alavés, alors que les Pio-pio joueront à domicile contre Almeria.