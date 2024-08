OM : Emran Soglo est sur le départ

Emran Soglo ne devrait pas prolonger avec l’Olympique de Marseille. Selon La Provence, le Franco-Anglais serait en instance de départ, après avoir refusé de renouveler son contrat. Après l’annonce de sa décision, le joueur aurait été invité à quitter le groupe professionnel.

La suite après cette publicité

Le latéral de 19 ans, auteur d’un but et d’une passe décisive en trois matchs de Ligue 1 la saison dernière, s’entraînerait désormais sous les ordres de Jean-Pierre Papin, avec la réserve du club phocéen. L’ancien joueur de Chelsea ne semblait pas entrer dans les plans du nouvel entraîneur olympien, Roberto De Zerbi, et un départ est dorénavant plus qu’envisagé pour le joueur dont le contrat s’achève l’été prochain.