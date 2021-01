OM : les premiers pas de Pol Lirola

La suite après cette publicité

Dès la 26e minute de ce Trophée des Champions entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (1-2), on a compris ce qui allait se passer. Le côté gauche de l'OM prenait l'eau et Radonjic (17e) puis Nagatomo (26e) avaient déjà écopé de cartons jaunes. Par conséquent, on s'attendait à voir entrer en jeu Pol Lirola, la dernière recrue marseillaise, arrivée il y a peu en prêt en provenance de la Fiorentina.

Cela n'a pas manqué puisque moins de quinze minutes après la reprise de jeu, Lirola entrait en lieu et place de Nagatomo et Sakai basculait à gauche pour laisser la place à l'Espagnol à droite. Toute de suite, on l'a senti très à l'aise dans les duels et dans ses montées offensives. « C'était un bon état d'esprit. Pol a fait une bonne entrée, Sanson est rentré, c'est bon pour nous. On va voir pour la suite », a commencé par expliquer André Villas-Boas devant les médias, avant de poursuivre.

AVB est ravi

« Oui, Pol a fait une très bonne entrée. Pol a les qualités comme Bouna Sarr, c'est un ailier convertit en latéral. Il a beaucoup de projections offensives, il a une bonne qualité de centre. C'est ça qu'il a amené. il a apporté de la profondeur à l'équipe et cela a crée des deux contre un sur le côté. Je suis très content. Ce sont ses premières minutes, c'est très important pour lui de bien démarrer », a ensuite conclu le Portugais.

Il a aussi écopé de son premier carton jaune en France pour une faute plus que discutable sur Neymar, qui semblait vouloir chuter à chaque contact ce mercredi soir. On notera aussi que c'est lui qui décale Thauvin, qui va centrer pour Payet, sur le seul et unique but marseillais de la rencontre. S'il n'a joué que trente minutes, les supporters peuvent avoir de l'espoir.