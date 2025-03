Quand Paul Pogba rend visite à Olivier Giroud et Hugo Lloris à Los Angeles

Les ex-Bleus semblent apprécier la MLS. Alors que Hugo Lloris et Olivier Giroud ont choisi de rejoindre Los Angeles, le premier à l’hiver 2024, le second à l’été, les deux champions du monde 2018 ont pu passer du temps avec un autre membre de l’aventure en Russie : Paul Pogba. Sans club depuis huit mois et sa suspension pour dopage, qui a pris fin cette semaine, le milieu de terrain a été aperçu en train de saluer ses deux anciens coéquipiers.

Pour rappel, l’ancien turinois espère retrouver son plus haut niveau, et même réintégrer l’équipe de France. Ce jeudi, en conférence de presse, Didier Deschamps n’a pas écarté l’idée de voir La Pioche faire son grand retour chez les Tricolores : « Paul sort aujourd’hui, il est censé pouvoir rejouer. Mais comme il n’a pas de club… J’échange avec lui, je lui dis des choses. C’est sa vie, sa carrière. Il a la capacité à revenir au meilleur niveau. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Même s’il est possible pour lui de s’entraîner et de jouer, il n’a pas pris de décision. On verra. » Une chose est sûre, le joueur de 32 ans doit voir de nombreux prétendants lui faire les yeux doux.