Algérie : le traitement dénigrant des anciens fait grincer des dents

L’Algérie prend un nouveau départ. Après l’ère Djamel Belmadi, les Fennecs vont tenter d’avancer sous les ordres de Vladimir Petkovic. Vendredi dernier, le technicien âgé de 60 ans a dévoilé sa première liste de 31 joueurs pour le rassemblement de mars. Il a notamment fait appel à Rafik Guitane, pour la première fois, et aux revenants Yacine Brahimi, Yassine Benzia et Saïd Benrahma. En revanche, le sélectionneur des Verts n’a pas convoqué plusieurs anciens comme Raïs M’Bohli, Sofiane Feghouli, Islam Slimani, Youcef Belaïli ou encore Riyad Mahrez, qui a porté le brassard ces dernières années.

Les choix forts de Petkovic

Un choix que Petkovic a expliqué hier lors de sa première conférence de presse. «Mahrez m’a appelé. On a longuement parlé. Il manque d’énergie, n’a pas encore retrouvé son niveau. C’est lui qui a demandé un temps de réflexion quant à son avenir. Il m’a demandé l’autorisation de ne pas venir pour ce stage, il ne se sent pas prêt. Il n’a pas suffisamment d’énergie pour pouvoir jouer un grand rôle en sélection.» Puis, il a évoqué les cas des autres anciens. «Pour Slimani, pour Belaïli, pour Feghouli, la porte est ouverte, mais ils font face à une concurrence très importante. Il y a d’autres joueurs, à leurs postes, qui méritent d’être là.»

Puis il a précisé au sujet de l’ancien joueur de Monaco et de l’OL. «Slimani est absent. Je le connais, j’ai parlé avec lui, c’est un joueur de haut niveau. Il y a certains joueurs, dont lui, pour lesquels il est important qu’ils se focalisent sur leur club pour l’instant. Les nouveaux ? À notre avis, ils méritent d’être là. Peut-être que je fais des erreurs, en ne convoquant pas certains pour l’instant, mais la trêve de juin pourrait rectifier ça.» En attendant, le nouvel homme fort des Verts veut découvrir la nouvelle génération, même s’il a fait appel à des anciens comme Aïssa Mandi et Baghdad Bounedjah, qui étaient là lors de la dernière CAN, ou d’autres comme Yacine Brahimi.

Le manque de respect de la FAF

Les choix de Vladimir Petkovic ont été acceptés et compris par les principaux concernés. En revanche, certains d’entre eux n’ont pas du tout apprécié les méthodes de la Fédération algérienne de football, qui a manqué de respect vis-à-vis de joueurs qui ont donné beaucoup au pays durant des années. En effet, la Gazette du Fennec parle d’une "approche humiliante et inadmissible" de la FAF au sujet des cadres. La GdF précise : «il ne s’agit pas là de contester leur absence ou le choix purement technique. C’est plus la manière avec laquelle la Fédération algérienne de football a procédé à la mise à l’écart de ces “briscards” qui peut déranger. En effet, elle manque clairement de classe.»

Le média algérien explique qu’après l’annonce de la liste, Islam Slimani (35 ans, 102 sélections, 46 buts) comme Riyad Mahrez (33 ans, 94 sélections, 31 buts) ont pris l’initiative d’appeler Walid Sadi, le président de la FAF. Concernant le premier cité, il a fait savoir qu’il ne discutait pas les décisions du nouveau sélectionneur mais qu’il aurait apprécié un geste ou un coup de fil de la FAF en amont pour les "anciens". Ils ont appris la nouvelle en découvrant la liste de Petkovic, ce qui a été vécu comme un manque de "tact" et "d’élégance". On peut le comprendre, d’autant que les joueurs comme M’Bohli (37 ans, 96 sélections), Feghouli (34 ans, 83 sélections, 19 buts) ou Belaïli (32 ans, 54 sélections, 9 buts) ont toujours clamé leur amour du maillot algérien. Ils espéraient certainement une autre sortie, pour ceux qui comptent arrêter. Pour les autres, ils espéraient un peu plus de respect. Une page se tourne et une nouvelle ère commence…