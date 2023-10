Serie A : l’AC Milan trébuche contre la Juventus avant de retrouver le PSG

La dernière rencontre du jour en Italie, comptant pour la 9ème journée de Serie A, offrait un des plus beaux chocs du football transalpin entre deux équipes du haut de tableau actuellement. La Juventus se déplaçait en effet sur la pelouse de l’AC Milan ce dimanche soir. Les Rossoneri pouvaient d’ailleurs reprendre la première place du championnat italien à leur rival et voisin de l’Inter en cas de victoire tout en préparant de la meilleure des manières leur déplacement à Paris pour affronter le PSG mercredi prochain en Ligue des Champions. De leur côté, les Bianconeri devaient s’imposer pour ne pas laisser filer les équipes de tête, en glanant notamment les trois points à San Siro. Pour cette rencontre, Stefano Pioli devait titulariser son numéro 3 Antonio Mirante à cause de la suspension de Mike Maignan lors du match contre le Genoa avant la trêve internationale mais aussi de la blessure de Marco Sportiello. Dans une première période très fermée, Olivier Giroud se créait la première occasion en étant plus prompt que Daniele Rugani mais Wojciech Szczesny détournait au sol de façon magistrale la frappe de l’attaquant français (14e).

Le tournant du match intervenait peu avant la mi-temps quand Malick Thiaw fauchait Moise Kean en position de dernier défenseur. L’Allemand devait donc logiquement laisser ses coéquipiers en infériorité numérique pour le reste de la partie (40e). Après cette expulsion, les joueurs de Massimiliano Allegri prenaient les commandes de la rencontre et l’attaquant italien de la Vieille Dame était tout proche de reprendre un centre fuyant d’Adrien Rabiot (45e). Au retour des vestiaires, les Milanais tentaient le tout pour le tout dès la reprise mais sans réussite. De l’autre côté du pré, les Turinois éprouvaient des difficultés pour mettre leur jeu en place. Peu après l’heure de jeu, Manuel Locatelli armait une lourde frappe qui venait rebondir sur Rade Krunic avant de tromper le portier lombard en l’absence de Mike Maignan, Antonio Mirante (63e, 0-1). En toute fin de rencontre, le gardien italien réalisait plusieurs parades face à Dusan Vlahovic (86e) et Andrea Cambiaso (90e+2) pour conserver un petit espoir de victoire mais l’arbitre sifflait la fin du match sur ce petit avantage en faveur des Bianconeri. La Juventus revient donc à un point de l’AC Milan et à deux de l’Inter.