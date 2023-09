Ligue des Champions : le Borussia Dortmund est en plein doute avant de défier le PSG

La suite après cette publicité

Passé proche d’un sacre en Bundesliga la saison passée, le Borussia Dortmund a vécu l’un des pires moments de son histoire en ne faisant pas mieux qu’un match nul 2-2 face à Mayence devant son public quand le Bayern Munich s’est offert Cologne (2-1). Attentant un sacre en Bundesliga depuis 2012, les Marsupiaux ont laissé passer une occasion en or de stopper l’hégémonie du Bayern Munich. Dès lors, il fallait relever la tête et se concentrer sur le prochain exercice. S’en est alors suivi un mercato assez compliqué. Perdant surtout Jude Bellingham, parti pour 103 millions d’euros au Real Madrid, et Raphaël Guerreiro, arrivé libre au Bayern Munich, le Borussia Dortmund n’a pas tout réinvesti et a livré un mercato assez timide. Raphael Guerreiro a été remplacé par Ramy Bensebaini (libre, Gladbach) quand Marcel Sabitzer (19M€, Bayern Munich) et Felix Nmecha (30M€, Wolfsbourg) sont venus dans l’optique de compenser la perte de Jude Bellingham et Mahmoud Dahoud. Enfin, Niclas Füllkrug (13M€, Werder Brême) est venu renforcer une attaque où Anthony Modeste était parti.

Quelques légères retouches qui n’ont pas amélioré drastiquement l’équipe. Surtout, le contexte de ce mercato a été l’objet d’une rupture entre le directeur sportif Sebastian Kehl et son coach Edin Terzic sur de nombreux dossiers. En pole pour le Mexicain Edson Alvarez quand celui-ci était encore à l’Ajax Amsterdam, le Borussia Dortmund s’est retiré sous l’impulsion de son coach Edin Terzic, qui n’a pas apprécié le profil du milieu parti à West Ham. Ce dernier voulait donner plus de responsabilités à Emre Can qu’il a promu capitaine. Edin Terzic qui a pris du gallon dans la planification sportive a privilégié l’aspect physique quand Sebastian Kehl souhaitait ramener de la technique dans l’équipe. Des divergences qui ont ralenti la réalisation du mercato des Marsupiaux. «C’est important pour moi que nous fassions de bons transferts, pas des transferts rapides», avait notamment déclaré Edin Terzic.

Le ton est déjà monté

Si rien ne sert de courir, il faut partir à point, il faut pourtant bien lancer la saison et pour le moment c’est bien trop timide de la part du Borussia Dortmund. Démarrant par une courte victoire 1-0 contre Cologne, le BvB a ensuite été accroché par Bochum (1-1) puis par le promu Heidenheim (2-2). Un retard à l’allumage qui a provoqué des remous et le directeur général Hans-Joachim Watzke a dû monter au créneau dans un entretien pour Ruhr Nachrichten : «nous profiterons de la phase des matchs internationaux pour entrer dans l’analyse. Nous le faisons en interne, pas en public. Bien sûr, je parlerai à l’entraîneur et au directeur sportif, les deux sont avant tout recherchés.» Alors que le nom de Julian Nagelsmann est revenu quelques fois dans la presse allemande et du côté de Bild, ce dernier se dirige davantage vers la sélection allemande.

Un contexte loin d’être serein pour l’entraîneur qui s’est notamment brouillé en début de saison avec son défenseur Nico Schlotterbeck, même si la situation s’est vite calmée entre les deux hommes. À ce climat anxiogène se rajoutent également des résultats peu emballants et quelques limites dans la construction de l’effectif. Malgré la présence de quatre latéraux droits avec Marius Wolf (28 ans), Julian Ryerson (25 ans), Thomas Meunier (31 ans) et Mateu Morey (23 ans), aucun n’a su être au niveau pour occuper durablement et qualitativement le poste. Positionné comme la rampe de lancement du Borussia Dortmund, le capitaine Emre Can reçoit lui aussi son lot de critique. Conscient de la passe difficile, Julian Brandt a tiré le signal d’alarme durant la trêve internationale. «Si la tribune sud, fondamentalement bon enfant, où j’apprécie beaucoup les supporters pour leur soutien et leur bon instinct, siffle à juste titre aussi fort qu’après le match nul 2-2 contre Heidenheim, cela doit être clair pour tout le monde : quelque chose ne va pas fondamentalement ici. En menant 2-0 à la mi-temps contre une équipe promue, il faut gagner le match. Nous avons provoqué ce drame nous-mêmes» a-t-il déclaré auprès de Ruhr Nachrichten.

La réaction contre Fribourg était attendue et celle-ci a eu lieu dans la douleur. Si Mats Hummels a vite ouvert le score, Fribourg a renversé la situation avant la pause grâce à Lucas Höler et Nicolas Höfler. Dos au mur, Dortmund a égalisé via Donyell Malen avant que Mats Hummels et Marco Reus permettent d’aller chercher une victoire 4-2 certes facilitée par l’exclusion de Nicolas Höfler à 2-2. Un résultat précieux même si la manière laisse désirer. «Nous avons soulevé quelques points critiques, mais nous avons aussi vu beaucoup de choses positives, il ne faut donc pas tout peindre trop en noir. Nous avons trois points importants, qui donnent certainement confiance en soi et qui font quelque chose pour une équipe. J’ai perçu les jeunes comme détendus, mais aussi très concentrés, car on sait qu’un autre calibre nous attend» a déclaré le directeur sportif Sebastian Kehl auprès de Ruhr Nachrichten. Désormais, c’est le Paris Saint-Germain qui va se dresser sur la route du club allemand. Une rencontre où le Borussia Dortmund ne se présente pas dans un climat idéal…

