Chelsea-Rennes : les compositions sont tombées

La troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions offre un duel intéressant entre d'un côté Chelsea et de l'autre le Stade Rennais. A domicile, les Blues se présentent dans un 4-3-3 avec Édouard Mendy dans les cages. Reece James, Kurt Zouma, Thiago Silva et Ben Chilwell composent la défense. Aligné en sentinelle, Jorginho est épaulé au cœur du jeu par N'Golo Kanté et Mason Mount. Hakim Ziyech et Timo Werner accompagnent Tammy Abraham en attaque. Kai Havertz est forfait.

De son côté, le Stade Rennais opte aussi pour un 4-3-3 avec Alfred Gomis comme dernier rempart. Le Sénégalais est devancé par Hamari Traoré, Damien Da Silva, Nayef Aguerd et Dalbert Henrique. Benjamin Bourigeaud, Steven Nzonzi et James Lea Siliki se retrouvent au milieu du terrain. Enfin, Yann Gboho, Martin Terrier et Serhou Guirassy forment la ligne offensive du club breton.

Les compositions :

Chelsea : Mendy - James, Zouma, Silva, Chilwell - Kanté, Jorginho, Mount - Ziyech, Abraham, Werner

Stade Rennais : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert - Bourigeaud, Nzonzi, Léa Siliki - Gboho, Guirassy, Terrier