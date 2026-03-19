CAN
Sénégal : Kalidou Koulibaly provoque la CAF
1 min.
@Maxppp
Au Sénégal, on l’a mauvaise, forcément. En attendant les résultats de cet appel formulé par la Fédération Sénégalaise, les joueurs champions d’Afrique en janvier dernier multiplient les sorties médiatiques pour revendiquer leur statut. Cette fois c’est Kalidou Koulibaly qui a pris la parole sur ses réseaux sociaux.
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Il a ainsi publié plusieurs photos en story Instagram, mentionnant la CAF. « Respectez les champions », a-t-il d’abord écrit, avant d’ajouter : « le trophée est là… et il bouge pas » ou encore « ils regardent, moi je garde ». Le message est plutôt clair.
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