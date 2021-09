Liga : Valence s'impose à Osasuna et prend la tête du classement

Osasuna recevait Valence ce dimanche pour le compte de la quatrième journée de Liga. Deux équipes toujours invaincues cette saison, le club che restait sur une victoire facile à domicile contre Alavés (3-0), alors que les Rojillos avaient arraché un succès à Cadix grâce à deux buts dans le temps additionnel (2-3). Ces derniers pensaient d’ailleurs obtenir un penalty dès les premières minutes du match, finalement annulé après intervention du VAR (7e). Mais sur l’action suivante, Moncayola était trouvé à l’entrée de la surface de Valence et trompait Mamardashvili d’une frappe croisée (1-0, 9e). Valence essayait de réagir, Guedes s’infiltrait dans la surface sans succès (16e). L’égalisation allait venir de Gomez, à la réception d’un très bon centre de Soler au premier poteau (1-1, 26e). Osasuna était proche de reprendre l’avantage juste avant la mi-temps, mais le gardien du club che était sur la trajectoire de la frappe d’Ibanez (45e+4).

C’est Valence qui passait devant au retour des vestiaires. Guedes débordait sur le côté gauche et voyait son centre dévié dans son propre but par Hernandez (1-2, 50e). Cinq minutes plus tard, le Portugais était trouvé sur le côté droit cette fois-ci et décochait une frappe puissante qui finissait dans le petit filet d’Herrera (1-3, 55e). Brasanac pensait permettre à Osasuna de réduire le score, mais son but était refusé par l’assistance vidéo, car il était venu piquer le ballon dans les mains de Mamardashvili alors que ce dernier l’avait maîtrisé (64e). Le club che aggravait même le score grâce à une tête d'Alderete sur corner (1-4, 73e). Valence prend provisoirement la tête du classement de la Liga et accueillera le Real Madrid lors de la prochaine journée. Première défaite de la saison pour Osasuna qui pointe à la neuvième place et se déplacera à Alavés.

