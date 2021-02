Chelsea : pour Gary Neville, Thomas Tuchel est arrogant

La suite après cette publicité

Arrivé sur le banc de Chelsea en janvier dernier, Thomas Tuchel a succédé à Franck Lampard et n’a pas attendu pour faire des choix forts dans le onze titulaire. Outre les passages sur le banc d’Hakim Ziyech et Ngolo Kanté notamment, le technicien allemand s’est mis en tête de relancer Kepa au profit de l’ancien gardien rennais jusqu’ici performant Edouard Mendy.

Aux oubliettes depuis la venue du gardien sénégalais, Kepa est enfin sorti du placard. Après avoir eu du temps de jeu en coupe, Thomas Tuchel a décidé de faire une nouvelle fois confiance au portier espagnol. Une décision que ne comprend pas Gary Neville, désormais consultant sur Sky Sports. « Je dois dire qu'il ne ressemble... pas à ce que je pense d'un gardien de but qui devrait être dominant dans tous les domaines. Il n'avait pas l'air d'un grand gardien de but et, honnêtement, je pensais qu'il serait remplacé et parti pour toujours » a-t-il lancé avant d’aborder le pourquoi de cette décision. « C'est probablement l'arrogance d'un manager de haut niveau qui pense qu'il peut améliorer tout le monde en travaillant avec lui alors que le dernier manager ne pouvait pas tirer le meilleur de lui. »