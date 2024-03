Un cadre du Bayern Munich recale le Paris Saint-Germain

Depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain est à la recherche d’une sentinelle pour donner de la consistance à un milieu de terrain qui a souvent l’habitude de se liquéfier dans les grands rendez-vous. Nouveau chantier prioritaire pour cet été, la quête d’un milieu défensif a déjà commencé et plusieurs noms ont été avancés ces derniers mois. Celui de Joshua Kimmich revient parfois avec insistance. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le Bayern Munich, le numéro 6 munichois se dirige vers un départ cet été selon les dernières informations de Sky Germany. En effet, en plus d’un entrejeu de plus en plus bouché, le média allemand souligne que les négociations pour une prolongation de contrat sont au point mort en raison des demandes salariales faramineuses du joueur polyvalent.

Pour toutes ces raisons, un divorce cet été est sérieusement considéré par le natif de Rottweil et les pensionnaires de l’Allianz Arena. Si Joshua Kimmich quitte la Bavière cet été, il ne lui reste plus que cinq destinations envisageables d’après les informations d’outre-Rhin. Selon le média allemand, il s’agit de Liverpool, Arsenal FC et Manchester City, le Real Madrid et le FC Barcelone. Certains de ces clubs auraient déjà contacté Kimmich. Même si le joueur de 29 ans ne réalise pas sa meilleure saison, ses brillantes performances passées et sa situation contractuelle le rendent intéressant. Mauvaise nouvelle pour le PSG, le droitier n’est pas intéressé par une arrivée dans la capitale française et va également repousser les avances de Chelsea et Manchester United d’après les journalistes allemands.