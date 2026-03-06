Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

Strasbourg : un mois d’absence pour Moreira

Par Maxime Barbaud
Diego Moreira avec Strasbourg @Maxppp

Comme on pouvait le craindre, l’indisponibilité de Diego Moreira va être longue. Auteur d’une très bonne saison, le milieu de terrain doit s’arrêter pour un mois. Son retour est espéré pour le 4 avril, a précisé Gary O’Neil en conférence de presse ce vendredi.

La suite après cette publicité

A la même date, l’entraineur alsacien pourrait récupérer Emmanuel Emegha, touché musculairement après avoir déjà été longtemps blessé à la cheville cette saison. Ces deux joueurs manqueront la demi-finale de Coupe de France prévue le 21 mars contre Toulouse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Diego Moreira

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Diego Moreira Diego Moreira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier