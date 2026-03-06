Strasbourg : un mois d’absence pour Moreira

Comme on pouvait le craindre, l’indisponibilité de Diego Moreira va être longue. Auteur d’une très bonne saison, le milieu de terrain doit s’arrêter pour un mois. Son retour est espéré pour le 4 avril, a précisé Gary O’Neil en conférence de presse ce vendredi.

A la même date, l’entraineur alsacien pourrait récupérer Emmanuel Emegha, touché musculairement après avoir déjà été longtemps blessé à la cheville cette saison. Ces deux joueurs manqueront la demi-finale de Coupe de France prévue le 21 mars contre Toulouse.