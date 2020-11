FIFA-The Best : Marcelo Bielsa est honoré par sa nomination

Mercredi, la FIFA révélait le nom des cinq entraîneurs nommés pour recevoir le prix The Best d'entraîneur de l'année 2020. Parmi eux on retrouvait bien évidemment Zinedine Zidane (champion d'Espagne avec le Real Madrid), Jürgen Klopp (champion d'Angleterre avec Liverpool), Hans-Dieter Flick (quadruplé avec le Bayern Munich) ou encore Julen Lopetegui (vainqueur de la Ligue Europa avec le Séville FC). Mais un invité surprise s'est glissé dans la liste des nominés. Il s'agit de Marcelo Bielsa. El Loco s'est exprimé ce jeudi sur Leeds TV sur cette nomination.

La suite après cette publicité

Et le manager argentin s'est dit flatté de partager l'affiche avec tous ces grands entraîneurs européens. « Etre nommé est toujours une distinction en soi. J’apprécie ce geste, mais à chaque fois qu’un entraîneur est mis en avant, il faut rappeler que les joueurs sont impliqués, car l’entraîneur n’est qu’un appendice, un prolongement du groupe. Il faut aussi saluer tout le staff technique qui permet la construction de l’équipe, ce n’est pas que la responsabilité de celui qui est en charge. Je pense aussi que c’est le club de Leeds qui bénéficie d’une reconnaissance à travers cette nomination, » a ainsi confié Bielsa. Reste à savoir si l'ancien entraîneur de l'OM sera sacré...

, a-t-il d'abord glissé. ."