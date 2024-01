Nice - Auxerre : les compositions officielles

Les 32e de finale de la Coupe de France se poursuivent ce samedi soir avec un joli duel entre l’OGC Nice et l’AJ Auxerre.. A domicile, les Aiglons s’organisent dans un 4-3-3 avec Marcin Bulka qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Antoine Mendy, Jordan Lotomba, Youssouf Ndayishimiye et Ayoub Amraoui. Reda Belahyane, Pablo Rosario et Tom Louchet se retrouvent dans l’entrejeu. Gaëtan Laborde et Alexis Claude-Maurice soutiennent le buteur Terem Moffi.

De leur côté, les Bourguignons s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Théo De Percin dans les cages derrière Paul Joly, Jubal, Théo Pellenard et Clément Akpa. Rayan Raveloson et Assane Dioussé constituent le milieu de terrain. Seul en pointe, Florian Ayé est soutenu par Gaëtan Perrin, Gauthier Hein et Ado Onaiwu.

Les compositions

OGC Nice : Bulka - Mendy, Lotomba, Ndayishimiye, Amraoui - Belahyane, Rosario, Louchet - Laborde, Moffi, Claude-Maurice

AJ Auxerre : De Percin - Joly, Jubal, Pellenard, Akpa - Raveloson, Dioussé - Perrin, Hein, Onaiwu - Ayé