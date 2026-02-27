Doublé, clash avec un ancien de Ligue 1, hommage à Vinicius Jr… Le nouveau show de Neymar à Santos

Seulement son troisième match de l’année, seulement son deuxième sur 90 minutes, Neymar revenait d’une opération chirurgicale en début d’année 2026 qui l’avait tenu éloigné des terrains plusieurs semaines. Dans ce Brasileirão 2026, Santos n’avait pris qu’un point en trois journées et pointait à la dernière place. En face, Vasco, 19e avec un point lui aussi, est dans une crise noire depuis plusieurs semaines. Un match important, mais avec une tension et un enjeu évidents. Et Neymar a fait le show pour ce match !

La suite après cette publicité

L’ancien du PSG a ouvert le score à la 25e minute d’une frappe du droit après un bon travail de Moisés. Dès la 61e minute, Neymar se retrouve seul face à Léo Jardim après un bon travail collectif, et lobe le gardien avec une précision chirurgicale d’un piqué dont il a le secret. Après ce but, le numéro 10 se dirige vers le poteau de corner et célèbre en dansant dans ce qui ressemblait trait pour trait à un hommage à Vinicius Jr. Interrogé sur cette célébration après le match, il a confirmé la tendance. « La petite danse était pour Vini Jr. Je lui ai dit quand il a marqué son 1er but là-bas au Portugal. Si tu marques un but au Bernabéu, fais la même célébration. Parce que si je marque un but, je ferai la même ».

La suite après cette publicité

Neymar continue de régaler

S’il a tenu promesse, Neymar a vécu une soirée animée, dont lui seul a le secret. En plus de son doublé, le Brésilien de 33 ans s’est aussi offert un clash avec un ancien de Ligue 1. À la 29e minute, après un accrochage, Neymar et Thiago Mendes, l’ancien milieu de Lille et Lyon, ont écopé chacun d’un carton jaune. Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là. Après le coup de sifflet final, les deux hommes se sont pris le bec une seconde fois et Neymar s’est lâché en zone mixte. « C’est toujours lui qui veut jouer les durs. Avec tout le respect que je lui dois, c’est un idiot. Il m’a déjà blessé une fois au PSG, il me l’a promis aujourd’hui. Il a dit qu’il allait me blesser encore. On va voir s’il est assez homme pour me blesser de nouveau ».

À la sortie de la Villa Belmiro, Neymar a aussi répondu aux critiques qui avaient fleuri ces dernières semaines. « La semaine dernière on disait que j’étais le pire joueur du monde. Aujourd’hui j’ai marqué deux buts, et c’est ce qui compte. C’est le football. Un jour tu n’es bon à rien ou tu es "à la retraite", le lendemain les gens disent que tu dois aller au Mondial. Je me donne à fond et je travaille pour être dans la meilleure forme possible. » Le Mondial 2026, organisé cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada, est bien la ligne d’horizon. Et ce doublé est le meilleur argument qu’il pouvait envoyer à Carlo Ancelotti.