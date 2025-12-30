Menu Rechercher
Le petit frère de Dimitri Payet sacré meilleur buteur des clubs français en 2025

Dimitri Payet, en larmes, lors de l'annonce de son départ de l'OM @Maxppp

Si son grand frère Dimitri est libre de tout contrat depuis son départ de Vasco da Gama l’été dernier, le petit frère Anthony Payet surprend tout le monde cette saison avec Romorantin-Lanthenay en National 3. Tellement qu’il peut se féliciter d’être le meilleur buteur d’un club français de niveau national en 2025 selon Transfermarkt, avec 15 buts inscrits depuis le 1er janvier dans le groupe G de National 3, lors de la saison 2024-2025. Sur l’exercice en cours, il totalise déjà 12 réalisations en championnat, auxquelles s’ajoutent 8 buts en Coupe de France, pour un total de 35 buts en 30 matches, soit un but toutes les 75 minutes.

Cette performance lui permet de devancer des joueurs plus connus comme le Parisien Ousmane Dembélé (31 buts en 47 matches) et le Marseillais Mason Greenwood (26 buts en 42 matches). D’autres joueurs moins médiatisés figurent également dans ce classement, comme Marvin Emmanuel (Racing Club de France) ou Julien Domingues (Cannes puis Dijon), tous deux ex aequo à 25 buts. Formé à Saint-Pierroise, Anthony Payet a ensuite évolué à Guingamp en équipe espoirs, puis à Angers, aux Herbiers et à Chambly, avant de rejoindre Romorantin à l’été 2024, club dans lequel il avait déjà joué entre 2019 et 2021.

