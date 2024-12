Les compositions probables d’Arsenal-Monaco

Ce mercredi soir, l’AS Monaco affronte un morceau en Ligue des Champions. Le club de la principauté, 11e du classement général de la C1, se déplace sur la pelouse d’Arsenal (10e). L’occasion de réaliser un gros coup lors de cette 6e journée. Mais cela ne sera pas simple face à la formation de Mikel Arteta qui a retrouvé son meilleur niveau. Pour l’occasion, Adi Hütter devrait présenter un 4-3-3 classique avec une défense composée de Vanderson, Kehrer, Salisu et Caio Henrique. Majecki gardera la cage monégasque. Au milieu de terrain, Magassa occupera le rôle de sentinelle avec Camara et Golovin. Enfin devant, le trio Ben Seghir-Akliouche-Balogun devra mettre le feu à la défense d’Arsenal.

Chez les Gunners, même composition en 4-3-3 avec Raya dans les buts. Saliba sera en défense centrale, accompagné par Tierney à gauche, Timber à droite et Kiwior. Au milieu, le capitaine Odegaard sera présent tout comme Rice et Merino. Enfin, en attaque, Havertz devra alimenter les ailes avec la présence de Saka et Martinelli. Deux belles équipes qui devraient offrir un spectacle intéressant à l’Emirates Stadium.

