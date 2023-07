Barça : le gros coup de pression de Xavi sur le mercato

La suite après cette publicité

Le mercato a débuté depuis plusieurs semaines maintenant et les clubs ont encore du mal à considérablement avancer. C’est notamment le cas du FC Barcelone. Avec de grosses difficultés financières, qui ont empêché Messi de revenir, le Barça peine à finaliser des gros coups et donc à se renforcer. Le champion en titre de Liga a tout de même enregistré l’arrivée d’Ilkay Gundogan, qui est assurément un gros renfort, mais d’autres dossiers commencent à frustrer Xavi Hernandez.

Dans un entretien accordé lors de la présentation du «Xavi Hernández by Santander Campus», le coach espagnol a évoqué tous les dossiers chauds du club catalan. Et s’il comprend la situation du club, il a tenu à rappeler que le club avait besoin de renfort pour être ambitieux. «On est le FC Barcelone. Il faut viser la Liga, la Supercoupe et encore plus. Au Barça, il faut toujours aspirer à 10. J’aime l’exigence, qu’on veuille viser tous les titres», avant d’insister sur la nécessité de recruter des joueurs. «Il nous manque encore des recrues. Il ne faut pas se leurrer. Le président fait du très bon travail. Nous sommes tous solidaires. Mais nous devons nous renforcer pour être le plus compétitif possible.»

Des difficultés économiques frustrantes

Pourtant, depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone tente bien de se renforcer et multiplie les pistes au milieu de terrain. Notamment pour remplacer le départ de Sergio Busquets, «une grosse perte, une référence dans le vestiaire et un rôle qui doit être pris par un autre», selon son ex-coach. Le nom de Romeu a été évoqué. Mais là encore, les finances du club bloquent ce transfert et la possibilité de se reposer sur le centre de formation est désormais réelle alors qu’un temps, le club espérait faire Amrabat ou Zubimendi. «Nous sommes dans une situation compliquée. On me dit que je parle plus de football que d’argent. Nous n’avons pas le privilège d’aller signer l’un ou l’autre. Je ne peux pas donner de noms. Je suis le premier à regarder de haut le système de formation. Ilias, Abde… Je n’ai aucun problème avec l’âge ou les noms. Au poste de numéro 6, nous avons beaucoup d’options mais elles ne sont pas naturelles. Nous devons nous renforcer et bien. Pareil pour le latéral droit, nous aimerions nous renforcer, mais nous verrons le marché», explique Xavi.

Le technicien espagnol a également profité de l’entrevue pour évoquer les dossiers chauds avec l’échec de la piste Arda Guler qui devrait signer au Real Madrid ou encore la signature proche de Vitor Roque. «Roque ? Je ne peux pas parler. Tant que nous n’aurons pas officialisé la signature, je ne pourrai rien dire. Et Arda Guler, c’est comme Oriol Romeu ou Vítor Roque, ce sont des joueurs sous contrat avec d’autres clubs. (…) Mateu Alemany est assez clair à ce sujet. Il doit y avoir des départs pour pouvoir intégrer des recrues. (…) J’ai déjà parlé avec certains joueurs. Avec d’autres, nous parlerons et ensuite nous déciderons qui partira en tournée avec nous.» La situation du club semble donc bien peser sur Xavi qui aimerait bien rapidement se renforcer pour se concentrer pleinement sur le sportif et la préparation. Mais le Barça devrait bien galérer jusqu’au 31 août.