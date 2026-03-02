Real Madrid : les deux gros paris d’Alvaro Arbeloa pour la fin de saison

Du côté du Real Madrid, les blessures sont nombreuses en ce mois de mars 2026. En défense, Dean Huijsen, Eder Militao, Dani Carvajal et Raul Asencio sont sur le flanc tout comme Dani Ceballos et Jude Bellingham dans l’entrejeu ou encore Rodrygo et Kylian Mbappé en attaque. Des handicaps pour Alvaro Arebloa qui cherche ainsi des solutions. A l’image de son prédécesseur Xabi Alonso qui avait profité de la blessure de Kylian Mbappé cet été pour révéler Gonzalo Garcia durant la Coupe du monde des Clubs, le technicien de 43 ans a décidé de miser sur la jeunesse. C’est ainsi que le latéral droit David Jiménez (21 ans) a pu disputer 4 rencontres en profitant des pépins de Dani Carvajal et de Trent Alexander-Arnold ou bien que le milieu de terrain Jorge Cestero (19 ans) a pu participer à 5 bouts de matches. Oui; mais voilà, deux éléments très prometteurs sont amenés à prendre plus de protagonisme.

Entrés la semaine dernière contre Benfica en Ligue des Champions, les deux milieux de terrain, César Palacios (21 ans) et Thiago Pitarch (18 ans) sont considérés comme deux des éléments les plus prometteurs de la Castilla. Précieux sous les ordres d’Alvaro Arbeloa en début de saison, ils ont particulièrement crevé l’écran. César Palacios qui est milieu offensif affiche 10 buts et 2 passes décisives en 22 matches avec la réserve tandis que Thiago Pitarch qui est davantage relayeur a disputé 14 rencontres pour deux passes décisives. Deux éléments qui sont en haute estime pour Alvaro Arbeloa qui entrevoit de leur donner plus de place dans l’équipe dans cette fin de saison comme le rapporte AS. Intéressant quand ils sont entrés en jeu, ils sont de nouveau dans le groupe pour affronter Getafe ce lundi pour la 26e journée de Liga.

Ils ont trois mois pour se montrer

Une belle perspective pour les deux joueurs pour essayer d’intégrer le groupe de manière durable et ainsi convaincre le Real Madrid de compter sur eux à l’avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2027, ils ont encore quelques mois pour convaincre la Casa Blanca de les prolonger, sous peine d’être amenés à être poussés vers un transfert. Bénéficiant de la confiance d’Alvaro Arbeloa, ils vont essayer de lui rendre. Ancien de l’Atlético de Madrid, suivi par Benfica, Thiago Pitarch brille depuis 2023 avec la Fabrica et dispose du statut de cerveau de l’équipe réserve auprès de Jorge Cestero et du capitaine Manuel Angel dans l’entrejeu. Même Xabi Alonso l’avait convoqué à plusieurs reprises dans son groupe.

« C’est un garçon très rapide, et on voit bien de quoi il est capable. C’est un joueur extrêmement dynamique, doté d’une endurance, d’une activité et d’une mobilité exceptionnelles. Sa plus grande qualité, c’est sa personnalité hors du commun, il veut toujours le ballon, et même sous pression, il ne se laisse pas déstabiliser. Je comprends que certains soient surpris de le voir débuter en match à élimination directe de Ligue des Champions, mais il le fait parce que j’avais une confiance totale en lui. Les jeunes du centre de formation comprennent plus facilement ce que j’attends d’eux. Thiago continuera de bénéficier de nombreuses opportunités avec l’équipe première. C’est un vrai plaisir d’avoir un joueur comme lui », confiait d’ailleurs son coach Alvaro Arbeloa.

De son côté, César Palacios arrive à la croisée des chemins. Plus âgé, celui qui peut jouer comme meneur de jeu, relayeur, ailier gauche et a même dépanné comme avant-centre fait partie du club madrilène depuis 2020 et dispute sa troisième saison avec la Castilla. Proche de signer à Bilbao à l’été 2024, il est toutefois resté à Madrid et avait même participé à la tournée estivale de la saison 2024/2025. Gêné par une rupture aux ligaments croisés, il a vu son éclosion prendre plus de temps que prévu, mais compte désormais rattraper le temps perdu. Les prochaines seront particulièrement importantes pour l’avenir madrilène de Thiago Pitarch et César Palacios mais ces derniers peuvent chambouler la fin de saison du Real Madrid.