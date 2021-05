Manchester United : un supporter ivre s’est introduit dans les vestiaires

La suite après cette publicité

Ce dimanche, à quelques heures du coup d’envoi entre Manchester United et Liverpool, des supporters mancuniens avaient envahi Old Trafford. Ils avaient forcé les barrages de sécurité pour ensuite pénétrer dans l’enceinte. En plus d’avoir réussi à entrer sur la pelouse, certains supporters sont même arrivés jusqu’au vestiaire.

Selon les informations du Daily Mail, dans le chaos total, un supporter ivre a réussi à atteindre le vestiaire des Red Devils en passant entre les mains des stewards. Il s’en est ensuite pris aux membres du personnel présent dans le vestiaire les obligeants à s’enfermer dans les bureaux de la tribune Sir Bobby Charlton.