Manchester United réagit aux incidents d'Old Trafford

La rencontre entre Manchester United et Liverpool n'aura finalement pas lieu ce dimanche. Le possible sacre de Manchester City attendra lui aussi. A quelques heures du coup d'envoi, des supporters mancuniens ont envahi Old Trafford. Ils ont forcé les barrages de sécurité, puis pénétré dans l'enceinte pour y faire à peu près tout ce qu'ils ont voulu y faire, comme visiter les vestiaires, entrer sur la pelouse, se promener avec le poteau de corner, etc Outre les images impressionnantes, ces supporters ont surtout monté une action coup de poing.

C'est leur manière de protester contre le propriétaire américain du club, la famille Glazer, et le projet de Super League, qui n'a finalement pas abouti. Au bout de quelques dizaines de minutes, les fans ont finalement évacué Old Trafford mais la situation est restée tendue aux abords du stade. Les deux bus des Reds et des Red Devils sont finalement restés à l'hôtel et le match a été remis à plus tard. Depuis, Manchester United a tenu à communiquer suite à ces incidents. La direction affirme comprendre l'agacement des supporters mais ne cautionne pas la manière.

MU et la Premier League condamnent les agissements des supporters

«Nos fans sont passionnés par Manchester United et nous reconnaissons pleinement le droit à la liberté d'expression et à des manifestations pacifiques. Cependant, nous regrettons la perturbation de l'équipe et les actions qui ont mis en danger les autres supporters, le personnel et la police. Nous remercions la police pour son soutien et les assisterons dans les enquêtes ultérieures», explique le communiqué mancunien. La direction fait notamment référence au contexte actuel alors que certains endroits du stade sont censés faire office de bulle sanitaire.

C'est justement cela que la Premier League a voulu expliquer dans son message. «Nous comprenons et respectons la force des sentiments mais condamnons tous les actes de violence, les dommages et les intrusions, en particulier compte tenu des violations du protocole Covid-19. Les fans disposent de nombreux canaux pour faire connaître leur point de vue, mais les actions d’une minorité observées aujourd’hui n’ont aucune justification. Nous soutenons la police et les stadiers qui ont dû faire face à une situation dangereuse qui ne devrait pas avoir sa place dans le football. Le réaménagement du dispositif sera communiqué en temps voulu.»