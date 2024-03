Real Madrid : un ancien Ballon d’Or conseille Arda Güler

Après six premiers mois tronqués par des blessures, la jeune recrue Arda Güler connaît des dernières semaines plus réjouissantes avec quelques entrées en jeu. Il a même été pour la première fois buteur avec le Real Madrid le week-end dernier face au Celta Vigo. Outre ses milliers de supporters dans son pays natal, le Turc commence à séduire les anciens joueurs du Real. Michael Owen, qui a commencé très tôt sa carrière à 17 ans avec Liverpool comme Arda Güler, encourage le milieu de terrain dans cette voie, même s’il a peu de temps de jeu.

« Vous pouvez jouer chaque semaine dans une équipe inférieure où vous pouvez apprendre, vous entraîner et jouer avec certains des plus grands joueurs. C’est une expérience inestimable. (…) Modric et Kroos ne vont pas durer éternellement, il y aura donc une réelle opportunité au Real Madrid à l’avenir pour ces jeunes milieux de terrain, il y aura beaucoup d’opportunités de faire une longue carrière là-bas » a développé celui qui faisait partie des Galactiques de la saison 2004-2005 dans le journal madrilène AS.