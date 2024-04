Les Lensois pestent contre les sifflets pour Wahi

Vainqueur hier face à Clermont (1-0), le RC Lens a retrouvé le chemin du succès. Muet face au club auvergnat, Elye Wahi est sorti sous les sifflets du public, son propre public à Felix-Bollaert, à la 89e minute de jeu. Une scène surréaliste pour l’entraîneur Franck Haise et le capitaine Brice Samba, qui ont tous les deux pesté contre la broncha adressée à l’attaquant de 21 ans.

«La bronca d’une partie du public, je n’ai même pas envie d’en parler. Je ne veux pas donner d’importance, ils n’aident pas le joueur ni l’équipe, ils jouent contre leur camp», dénonce Franck Haise en conférence de presse. De son côté, Brice Samba tient des propos plus fermes à destination des supporters Sang et Or. «C’est inadmissible, cette bronca. On n’a pas besoin de parler avec lui, c’est un grand garçon. C’est un scandale, t’es chez toi, tu mènes 1-0, t’as ton attaquant qui est sifflé, j’ai rarement vu ça. Je ne sais pas pour quelles raisons il est sifflé», a condamné le portier de 29 ans en zone mixte. Wahi aura l’occasion de retrouver le chemin des filets dimanche prochain, face à l’OM.