OM : Medhi Benatia vide son sac sur l’arbitrage français !

Le 22 septembre dernier, l’OM était parvenu à s’imposer à Lyon (2-3) dans un match complètement fou. Malgré cette victoire, Medhi Benatia avait poussé un gros coup de gueule envers l’arbitrage. Une sortie qui n’avait pas manqué de faire réagir. Convoqué par la commission de discipline de la LFP, le futur directeur sportif olympien se voyait finalement sanctionné d’une suspension de trois matches fermes et trois avec sursis. Relancé sur le sujet, ce jeudi soir, après de nouvelles décisions controversées, l’ancien international marocain n’a pas manqué l’occasion pour afficher sa frustration.

«Ce qui me frustre ici, c’est qu’en Italie tu as des arbitres un peu susceptibles mais tu peux parler avec eux. Ici tu ne peux pas parler ! Quand tu veux parler ils te font attendre 45 minutes devant la porte», a notamment indiqué Benatia dans l’After Foot sur RMC Sport avant de revenir sur l’épisode face au LOSC où la formation nordiste avait égalisé en toute fin de rencontre et où l’arbitrage avait là aussi fait parler. «Sur le match de Lille, il y a des choses à redire. Regardez le but. Ils disent qu’il y a le droit de passer. Mais là, c’est une vraie charge sur Balerdi. Avant le but, le joueur qui marque (Diakité) aurait dû sortir depuis plusieurs minutes. J’ai vu deux grandes équipes. J’ai félicité Lille, une belle équipe».

Benatia appelle à une révolution de l’arbitrage français

Ecœuré, le dirigeant phocéen - qui n’avait guère goûté à la décision de François Letexier d’expulser Amine Harit après son pied haut sur Marquinhos à l’occasion du Classique (3-0) - était d’autant plus dépité après le choix de ce même arbitre de ne pas sanctionner Wilfried Singo, ce mercredi soir, après son intervention - certes involontaire mais ô combien dangereuse - sur Gianluigi Donnarumma lors du choc entre l’AS Monaco et le PSG (2-4). «Pfffff. Je n’en ai pas pensé grand chose. J’attendais que l’arbitre (François Letexier) s’explique. Ce qu’il n’a pas fait. Quand je vois ça, je suis à court d’arguments. Contre nous (lors de Marseille-Paris), il a expliqué avoir vu la trace sur la poitrine de Marquinhos. Il a sorti le carton rouge, même si Harit ne voit pas le joueur et que c’est involontaire. Donc quand je regarde l’action d’hier… Je n’ai jamais vu un joueur sortir défiguré comme Donnarumma !»

Pour conclure, Medhi Benatia a finalement appelé à un dialogue renouvelé, assurant poursuivre son combat contre l’injustice coûte que coûte. «Je pense sincèrement aujourd’hui quand on voit comment les choses se passent, qu’il faut forcément instaurer un dialogue différent. Joueur, je n’ai jamais pris de carton sur des réclamations. Je l’avais dit quand j’étais passé en commission. Aujourd’hui, quand je parle, on dit que j’ai menacé. Quand je crie parce qu’il y avait du monde dans le couloir, on dit que j’ai agressé. J’ai demandé du respect pour le peuple marseillais, on m’a mis 6 matchs. J’ai vu tous les week-ends des déclarations de toute sorte, mais personne n’a été convoqué… Je ne comprends pas, mais on va continuer à parler et à se faire entendre». Voilà qui est dit !