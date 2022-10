Valence : Edinson Cavani en thérapie depuis la remontada face au Barça

Si les supporters du FC Barcelone et du PSG n'ont pas oublié le soir du 8 mars 2017, les joueurs non plus, notamment du côté du club de la capitale. En effet, dans un entretien accordé à Relevo, l'attaquant uruguayen Edinson Cavani, aujourd'hui à Valence, a avoué suivre une thérapie, et ce, depuis la remontada subie au Camp Nou face aux Blaugranas (6-1, 6-5 aux scores cumulés) en huitième de finale retour de la Ligue des champions 2016-2017. Une confession qui soulève la question de la santé mentale dans le monde du football, un peu plus mise en valeur depuis quelques années par les footballeurs.

«Je suis en thérapie depuis de nombreuses années. Nous avons grandi dans une génération avec ces parents qui vous disent de ne pas pleurer, que vous ne pouvez pas vous détendre ou exprimer vos émotions. Comme vous ne pouvez pas montrer de faiblesse, vous êtes élevé avec une coquille qui vous fait penser que vous êtes plus fort que tout le monde. Il y a des gens très compétents, mais à la fin ils finissent par tomber. Tu n'es pas un super-héros, celui qui peut tout gérer, aider la famille, marquer tous les dimanches. (...) La première fois que j'y suis allé (chez un thérapeute), c'était après le match retour du Barça contre le PSG, révèle-t-il. Ça m'a beaucoup touché et il y a des choses qui te surchargent. En cinq minutes, tout ce que nous faisions a changé. C'est un si gros coup, que vous ne pouvez pas contrôler et, bien que ce ne soit que du football, cela touche d'autres parties de votre personne, avec des symptômes d'anxiété, des sueurs froides. J’ai eu des vertiges en m'endormant et j'avais déjà peur de m'endormir... Je me suis demandé: 'est-ce que j'ai un problème dans la tête ?'. Je suis allé voir le médecin du PSG, que j'adore, et il m'a dit: 'ce qui t'arrive, arrive à beaucoup de gens dans différents domaines'. J'ai réalisé que je n'étais pas un super-héros», a-t-il déclaré au média espagnol.