PSG : pourquoi la piste Aurélien Tchouaméni prend du crédit

C'est le dossier qui passionne l'Europe du foot en ce moment, maintenant que le feuilleton Mbappé est terminé. Aurélien Tchouaméni semble, comme le Bondynois, partagé entre deux clubs : le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Aux dernières nouvelles, les Madrilènes tenaient la corde, mais comme nous vous l'avions révélé en exclusivité sur Foot Mercato, les Parisiens sont prêts à tout pour inverser la tendance et attirer le milieu de terrain tricolore dans leurs rangs. Et ils ont des arguments solides...

Selon nos informations, Kylian Mbappé a déjà parlé à deux reprises à son compatriote. Quand on connaît l'importance qu'a pris l'attaquant en interne suite à sa prolongation, cela pourrait bien faire la différence. D'autres personnalités ont aussi recommandé au Monégasque de suivre le modèle de Mbappé, à savoir écrire l'histoire dans son pays avant de tenter une aventure à l'étranger. L'arrivée de Luis Campos - pas encore officialisée mais actée - au poste de directeur sportif est aussi un game changer pour les Parisiens dans cette affaire.

Le PSG a des atouts

Nous pouvons ainsi vous confirmer qu'avant l'arrivée du Portugais, Tchouaméni trouvait le projet sportif parisien flou, et il n'était pas forcément plus intéressé que ça. Le projet a ainsi été expliqué clairement à son agent, et il n'y aurait pas de problème pour trouver un accord sur le plan financier entre les deux parties. Quant à Monaco, le club du Rocher a déjà été mis au courant de l'intérêt très prononcé du champion de France, alors que Paul Mitchell demande un montant situé entre les 80 et les 100 millions d'euros. Un total que le PSG est prêt à payer...

Au moment où ces lignes sont écrites, le Real Madrid reste tout de même en tête, puisque l'écurie de Liga a déjà un accord avec le joueur. Mais le PSG arrive en force, a des arguments, et compte bien franciser son équipe. Liverpool reste dans le coup mais attend le dénouenement de la finale de la Ligue des Champions. Autant dire qu'on risque d'assister à une nouvelle guerre entre Parisiens et Madrilènes.