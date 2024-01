Le TFC démonte les rumeurs de vente du club

Cette saison est particulière pour Toulouse. Après un exercice 2022-23 de grande qualité, les Violets peinent à retrouver leur niveau de l’an dernier la faute à un mercato estival dangereux et un Carles Martinez Novell parfois décrié. Pour toutes ces raisons, le TFC joue le maintien et pointe à une quatorzième place inquiétante en Ligue 1. Depuis plusieurs jours, la rumeur d’une vente du club prend également de l’épaisseur.

Sur X (ex-Twitter), le club de Haute-Garonne a mis fin à ces bruits de couloir : «le Toulouse FC dément catégoriquement les informations récemment parues dans divers médias et sur les réseaux sociaux prétendant une vente officielle du club. Ces rumeurs sont totalement infondées et dénuées de toute vérité. La direction, le staff technique et l’ensemble des collaborateurs sont concentrés sur les ambitions et défis passionnants qui attendent le club pour la suite de la saison.»