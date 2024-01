Le Real Madrid pousse pour faire craquer l’Atlético dans ces prolongations !

Temps additionnel : 1 minute

105e : le rythme retombe alors que la mi-temps de ces prolongations se rapproche.

104e : Koke est fatigué et reste au sol. Le capitaine de l’Atlético sort finalement au profit de Javi Galan.

103e : ballon vicieux de Toni Kroos plein axe qui se dirige sous la barre transversale de l’Atlético de Madrid. C’est capté par Jan Oblak.

101e : le Real Madrid continue de s’établir autour de la surface adverse mais l’Atlético de Madrid résiste bien.

100e : centre sur la droite de Dani Carvajal vers Antonio Rüdiger au second poteau. C’est capté par Jan Oblak.

99e : percée sur la gauche de Jude Bellingham qui centre vers le second poteau. Mario Hermoso repousse en corner alors que Dani Carvajl était dans son dos.

98e : des petites crampes pour Dani Carvajal mais le latéral du Real Madrid se relève.

97e : sur la gauche, Rodrigo Riquelme provoque et remise dans la surface. C’est dégagé par la défense du Real Madrid.

96e : faute de Dani Carvajal dans le camp de l’Atlético de Madrid sur Rodrigo Riquelme. Coup franc en faveur des Colchoneros.

95e : le Real Madrid essaye de contourner le bloc de l’Atlético de Madrid et utilise les couloirs.

94e : l’Atlético de Madrid continue de reculer dangereusement face aux assauts du Real Madrid. Les Colchoneros ont du mal à repartir dans ces prolongations.

93e : long ballon d’Antonio Rüdiger vers la gauche de la surface mais c’est trop profond pour Vinicius Junior.

92e : le Real Madrid monopolise le ballon dans le camp de l’Atlético de Madrid et s’organise doucement.

91e : ballon piqué de Dani Carvajal vers la droite de la surface et Rodrygo Goes. Le Brésilien manque son contrôle puis fait faute sur Mario Hermoso.

C’est reparti dans ce match !

L’arbitre siffle le début de ces prolongations entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Les Merengues engagent une nouvelle fois.

Place aux prolongations !

Après 90 minutes intenses, les deux équipes sont dos à dos sur ce score de 3-3. On aura le droit à 30 minutes en plus avant une éventuelle séance de tirs au but.

90e +5 : sur la gauche, Vinicius Junior enroule un centre vers le but des Colchoneros mais c’est capté par Jan Oblak alors que Jude Bellingham traînait.

90e +4 : longue phase de possession pour le Real Madrid qui tente d’aller chercher le quatrième but dans ces dernières secondes.

90e +3 : faute dans l’entrejeu sur Jude Bellingham. Stefan Savic est sanctionné.

90e +2 | Brahim Diaz croise trop !

Servi sur la droite de la surface, Brahim Diaz tente un tir croisé qui passe finalement de peu à gauche du cadre.

Temps additionnel : 5 minutes

90e : Axel Witsel et Angel Correa remplacent Alvaro Morata et Rodrigo De Paul dans cette fin de match.

89e : centre sur la droite de Brahim Diaz vers le but de l’Atlético. Jan Oblak repousse le danger des poings.

88e : Vinicius Junior transmet sur la droite pour Brahim Diaz dont le centre vers le second poteau est trop fort pour Jude Bellingham.

87e : galvanisé, le Real Madrid insiste pour chercher un quatrième but. Les Merengues restent haut sur le terrain.

86e : le Real Madrid n’a pas douté et revient au score. On se dirige vers des prolongations à moins que ce scénario fou nous offre un nouveau moment palpitant.

85e | Dani Carvajal marque après une triple occasion ! (Real 3-3 Atlético)

Percée sur la gauche de Vinicius Junior dans la surface. Le tir du Brésilien est repoussé par Jan Oblak. Jude Bellingham récupère haut et arme une frappe croisée qui passe sous le gardien slovène et qui est repoussée devant la ligne. La sphère revient sur Dani Carvajal qui conclut dans la lucarne gauche.

84e : percée sur la droite d’Alvaro Morata qui est bloqué dans la surface par Nacho Fernandez.

83e : l’Atlético de Madrid tente de tenir le ballon malgré le pressing adverse. Les Colchoneros veulent casser le rythme.

82e : le Real Madrid se met à presser haut et bloque bien la relance de l’Atlético de Madrid.

81e : Ferland Mendy et Aurélien Tchouaméni sont remplacés par Eduardo Camavinga et Brahim Diaz.

80e : dos au mur, le Real Madrid remonte son bloc et tente de repartir vers l’avant dans cette fin de partie.

79e : après utilisation de l’arbitrage vidéo, le but est bien confirmé. L’Atlético prend l’avantage au meilleur des moments.

78e | Alvaro Morata profite de la boulette de Kepa ! (Real 2-3 Atlético)

Suite à un centre arrivant devant le but du Real Madrid. Kepa Arrizabalaga manque sa sortie sur Alvaro Morata et dévie le ballon malencontreusement sur Antonio Rüdiger. La belle termine ensuite au fond des filets.

78e : centre sur la gauche d’Antoine Griezmann vers le point de penalty. Antonio Rüdiger repousse de la tête.

77e : déboulé sur la gauche d’Antoine Griezmann dont le centre est contré en corner par Dani Carvajal.

75e : centre sur la droite de Dani Carvajal qui passe devant le but de l’Atlético de Madrid sans trouver preneur.

74e : la tension monte doucement. Le moindre but pourrait condamner l’une des deux équipes.

73e : corner sur la gauche d’Antoine Griezmann qui trouve Alvaro Morata au point de penalty dont la tête se dérobe sur la gauche. Stefan Savic suit et trouve le petit filet mais le Monténégrin était hors-jeu.

73e : Toni Kroos est sifflé par le public de Riyad suite à des positions contre la politique agressive sur le mercato de la Saudi Pro League, le championnat saoudien.

72e : frappe de Vinicius Junior sur la droite de la surface. C’est capté par Jan Oblak.

71e : coup franc vite joué par le Real Madrid et Dani Carvajal oblige Jan Oblak à détourner en corner.

70e : sur la gauche, Vinicius Junior combine avec Federico Valverde et frappe dans la surface. Son tir est contré.

69e : le Real Madrid relève la tête et se fend d’une longue phase de construction dans le camp adverse.

68e : ballon piqué de Vinicius Junior vers la gauche de la surface pour Rodrygo Goes. Son contrôle orienté file en sortie de but.

67e : Saul Niguez et Samuel Lino sortent au profit de Rodrigo Riquelme et Nahuel Molina. Marcos Llorente repasse au milieu. Pour le Real Madrid, Toni Kroos remplace Luka Modric.

66e : faute dans le camp du Real Madrid sur Ferland Mendy. Rodrigo De Paul est sanctionné.

65e : sur le bord du terrain, Toni Kroos se présente. Il va y avoir des changements.

64e : centre sur la droite d’Antoine Griezmann vers le point de penalty, Antonio Rüdiger repousse le danger.

63e : le rythme est un peu retombé en seconde période. L’Atlético est en train de prendre le contrôle des opération.

62e : pressing haut de la part de l’Atlético de Madrid qui perturbe bien la relance du Real Madrid.

61e : l’Atlético de Madrid fait tourner le ballon dans le camp du Real Madrid et exploite bien la largeur du terrain.

60e : corner sur la droite de Luka Modric vers le premier poteau. C’est dévié par Dani Carvajal et Stefan Savic éloigne le danger.

59e : Luka Modric lance sur la droite Rodrygo Goes dont le centre est contré en corner par Samuel Lino.

58e : débordement sur la gauche de Saul Niguez qui centre vers le premier poteau. C’est repoussé par Nacho Fernandez.

57e : l’Atlético de Madrid se fend d’une longue séquence de possession et monopolise la sphère dans sa moitié de terrain.

56e : faute dans l’entrejeu sur Samuel Lino. Federico Valverde est sanctionné.

55e : le Real Madrid a du mal à retrouver son organisation en seconde période. L’Atlético est mieux revenu des vestiaires.

54e | Samuel Lino croise trop !

Mauvaise relance de Dani Carvajal et Alvaro Morata transmet vers la gauche de la surface pour Samuel Lino. Le tir croisé de ce dernier passe à droite du cadre.

53e : sur la gauche de la surface, Vinicius Junior est trouvé. Bien cerné, il décide de jouer en retrait.

52e : faute dans l’entrejeu de Vinicius Junior sur Koke. Coup franc pour l’Atlético de Madrid.

51e : longue phase de possession pour l’Atlético de Madrid qui tente de construire autour de la surface de la Casa Blanca.

50e : sur la droite de la surface, Federico Valverde décale Dani Carvajal dont le centre en retrait ne trouve pas preneur.

49e : centre sur la droite de Dani Carvajal vers le premier poteau. Mario Hermoso repousse de la tête.

48e : sur la gauche, Jude Bellingham provoque et s’empale finalement sur Rodrigo De Paul.

47e : sur le bord du terrain, les remplaçants s’échauffent. Les deux coachs devraient faire des changements rapidement.

46e : pas de changement à la pause, les deux coachs décident de faire confiance aux mêmes acteurs.

C’est reparti dans ce match !

L’arbitre siffle la reprise de ce match entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros engagent dans cette seconde période.

Mi-temps

C’est la pause sur ce score de parité entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Si les Colchoneros ont bien débuté, le Real Madrid a renversé la situation avant qu’Antoine Griezmann remette les compteurs à zéro. Tout reste à faire dans cette partie.

45e +4 : faute sur Koke au milieu du terrain. Antonio Rüdiger est en retard et s’est essuyé les crampons sur la cheville du capitaine de l’Atlético de Madrid.

45e +3 : faute dans la surface madrilène sur Luka Modric. Saul Niguez est sanctionné.

45e +2 : le deuxième but a revigoré l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros continue de bien investir la moitié de terrain adverse.

45e +1 : très longue ouverture vers l’aile droite et Marcos Llorente. Ferland Mendy lui bloque le passage et gagne une sortie de but.

Temps additionnel : 4 minutes

44e : dans la surface, Federico Valverde tente une reprise qui passe finalement au-dessus du cadre.

43e | Jan Oblak repousse le tir de Rodrygo !

Lancé dans l’axe, Rodrygo Goes contrôle de la poitrine, mystifie d’un crochet José Maria Gimenez et arme un tir qui est finalement repoussé par Jan Oblak.

42e : centre sur la gauche d’Aurélien Tchouaméni vers la droite de la surface et Jude Bellingham. Mario Hermoso repousse le danger en catastrophe.

40e :dans l’axe Vinicius Junior percute et obtient une faute dans l’entrejeu suite à une faute d’Alvaro Morata.

39e : tout est à refaire dans ce match suite à la belle réaction des Colchoneros. Les deux équipes se rendent coup pour coup.

38e : avec ce but, Antoine Griezmann dépasse Luis Aragones et devient le seul meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid avec 174 réalisations.

37e | Antoine Griezmann égalise ! (Real 2-2 Atlético)

Servi dans l’axe par Rodrigo De Paul, Antoine Griezmann percute et arme une frappe devant la surface du Real Madrid. Sa tentative se loge sur la gauche du but de Kepa Arrizabalaga.

36e : Vinicius Junior déborde sur la gauche et recherche en profondeur Jude Bellingham. Le ballon termine dans les gants de Jan Oblak.

35e : longue séquence de possession pour l’Atlético de Madrid qui tente de reprendre ses esprits dans le camp du Real Madrid.

34e : faute dans l’entrejeu sur Rodrigo De Paul. Jude Bellingham est sanctionné.

33e : débordement sur la droite d’Alvaro Morata qui centre en retrait vers le point de penalty. Trop axiale, la tête d’Antoine Griezmann manque de puissance et Kepa Arrizabalaga s’interpose.

32e : le Real Madrid n’entend pas baisser le pied et continue de presser haut pour éviter que l’Atlético de Madrid reprenne des couleurs.

31e : revenu au score, le Real Madrid prend désormais la tête. L’Atlético de Madrid va devoir relancer la machine.

30e | Ferland Mendy renverse l’Atlético ! (Real 2-1 Atlético)

Lancé sur la droite par Jude Bellingham, Dani Carvajal centre devant le but de Jan Oblak. Bien placé, Ferland Mendy dévie victorieusement du bout du pied vers la gauche de la cage.

29e : faute au milieu du terrain sur Vinicius Junior. Alvaro Morata est sanctionné pour son intervention.

28e : centre sur la gauche de Luka Modric vers le second poteau. Stefan Savic repousse de la tête en corner alors qu’Antonio Rüdiger rôdait.

27e : servi sur la gauche de la surface par Ferland Mendy, Rodrygo Goes tente sa chance dans un angle fermé. Jan Oblak repousse en corner.

26e : coup franc frappé sur la gauche devant la surface par Federico Valverde. Son tir passe au-dessus du cadre.

25e : faute de Saul Niguez devant sa surface côté gauche sur Jude Bellingham. Bon coup franc à venir pour le Real Madrid.

24e : centre sur la droite de Marcos Llorente vers le premier poteau. Il trouve la tête d’Alvaro Morata qui est facilement captée par Kepa Arrizabalaga.

23e : l’Atlético de Madrid tente de réagir et se lance dans une longue séquence de construction devant la surface adverse. Ça coulisse bien dans la défense de la Casa Blanca.

22e : la réaction du Real Madrid a été immédiate. Ce derby démarre clairement sur de bons rails.

21e : sur la gauche, Vinicius Junior percute et centre vers le second poteau. Il ne trouve pas preneur et le ballon file en sortie de but.

20e | Antonio Rüdiger égalise ! (Real 1-1 Atlético)

Corner sur la droite de Luka Modric qui dépose le ballon devant le but des Colchoneros. Il trouve Antonio Rüdiger dont la tête se loge sur la gauche de la cage.

20e : servi devant la surface côté droit, Jude Bellingham tente un tir mais il est contré en corner.

19e : bien lancé sur la gauche de la surface par Marcos Llorente, Alvaro Morata tente sa chance mais trouve finalement le petit filet gauche. Le Real Madrid est encore prévenu.

18e : corner vite joué sur la droite et Rodrygo Goes enroule un centre vers le second poteau. C’est facilement capté par Jan Oblak.

17e : petite faute d’Antoine Griezmann sur la gauche à 25 mètres des buts colchoneros sur Jude Bellingham. Coup franc pour les Merengues.

16e : long ballon en profondeur dans l’axe pour Vinicius Junior. José Maria Giménez se gêne avec Jan Oblak mais parvient à dégager en touche.

15e : le pressing du Real Madrid est bien en place. L’Atlético de Madrid se retrouve désormais cantonné dans son camp.

14e : le Real Madrid tente de passer sur les ailes où Vinicius Junior et Rodrygo Goes multiplient les appels depuis quelques minutes.

13e : Federico Valverde lance en profondeur Rodrygo Goes sur la droite de la surface. Ce dernier s’écroule au contact avec Saul Niguez mais l’arbitre ne bronche pas.

12e : Jude Bellingham percute sur la gauche mais se heurte à la bonne défense de Stefan Savic.

11e : lancé en profondeur sur la gauche, Samuel Lino est finalement bien repris par Antonio Rüdiger et doit jouer en retrait.

10e : Vinicius Junior tente de passer sur la gauche de la surface mais Stefan Savic lui bloque l’accès.

9e : dans l’axe, Antoine Griezmann touche beaucoup le ballon dans ce début de match et accélère le jeu de l’Atlético de Madrid.

8e : entame de match idéal pour l’Atlético de Madrid qui vire déjà en tête. Surpris, le Real Madrid va devoir réagir.

7e | Mario Hermoso ouvre le score ! (Real 0-1 Atlético)

Corner frappé sur la droite par Antoine Griezmann vers le second poteau. Il trouve Mario Hermoso qui s’impose dans les airs et dont le coup de casque vers la droite du but ne laisse aucune chance à Kepa Arrizabalaga.

6e | Samuel Lino donne le ton !

Trouvé sur la gauche de la surface par Antoine Griezmann, Samuel Lino fixe et arme une frappe lourde vers la droite du but. C’est repoussé en corner par Kepa Arrizabalaga.

5e : les deux équipes tentent d’avoir le ballon pour le moment. On va d’un camp à l’autre et c’est un peu décousu.

4e : le Real Madrid tente de s’installer dans le camp de l’Atlético de Madrid et initie une longue phase de possession. Les Colchoneros restent en place.

3e : centre sur la gauche de Vinicius Junior vers le point de penalty. La défense de l’Atlético se dégage.

2e : astucieux ballon glissé par Antoine Griezmann vers la gauche de la surface et Samuel Lino. C’est trop profond et la sphère fuse en sortie de but.

1re : Longue séquence de possession pour l’Atlético de Madrid qui tente de se rapprocher du but de Kepa Arrizabalaga.

C’est parti dans ce match !

L’arbitre siffle le début de ce match entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Les Merengues engagent dans cette partie.

19h58 : les deux équipes sont dans le tunnel et foulent la pelouse. Le Real Madrid joue en blanc et l’Atlético en rouge et blanc.

19h50 | Samuel Lino, la nouveauté

Grand gagnant de la saison du côté de l’Atlético, l’ailier brésilien brille. Revenu d’un prêt à Valence cet été, il s’est installé à gauche où il compte 4 buts et 5 offrandes en 19 matches.

19h45 | Vinicius Junior doit lancer sa saison

L’ailier brésilien de 23 ans connaît un exercice compliqué, perturbé par les blessures. Disputant seulement 14 matches, il compte tout de même 6 buts et 4 offrandes avec les Merengues.

19h40 | L’Atlético a battu le Real Madrid

S’affrontant le 24 septembre en championnat, les deux équipes avaient offert un joli match. Une rencontre remportée 3-1 par l’Atlético de Madrid à domicile grâce à un doublé d’Alvaro Morata et un doublé d’Antoine Griezmann.

19h35 | Trois chocs en un mois

Si les deux équipes s’affrontent ce soir, elles se retrouveront dans huit jours pour un huitième de finale de Copa del Rey. Les deux équipes se retrouveront ensuite en Liga pour un duel prévu le 4 février prochain.

19h30 | L’Atlético de Madrid balbutie

Battu 4-3 par Girona pour le premier match de Liga en 2024, l’Atlético de Madrid a réagi en Coupe contre Lugo (3-1). Pour autant, la confiance ne règne pas pour l’équipe de Diego Simeone.

19h25 | Le Real Madrid en confiance

Victorieux contre Majorque en Liga (1-0) et Arandina en Copa del Rey (3-1), le Real Madrid a bien commencé l’année 2024. Les Merengues entendront continuer leur dynamique en Supercoupe d’Espagne.

19h20 | Le banc de l’Atlético de Madrid

De leur côté, les Colchoneros peuvent compter sur Ivo Grbic, Antonio Gomis, César Azpilicueta, Caglar Söyüncü, Nahuel Molina, Javi Galan, Marco Moreno, Axel Witsel, Rodrigo Riquelme, Aitor Gismara et Angel Correa sur le banc.

19h15 | Le onze de l’Atlético de Madrid

De leur côté, les Colchoneros optent pour un 3-5-2 avec Jan Oblak dans les cages derrière Stefan Savic, José Maria Giménez et Mario Hermoso. Rodrigo De Paul, Saul Niguez et Koke composent le milieu de terrain tandis que Marcos Llorente et Samuel Lino prennent place sur les ailes. Devant, Alvaro Morata et Antoine Griezmann sont associés en attaque.

19h10 | Le banc du Real Madrid

Carlo Ancelotti conserve des options sur le banc avec Andriy Lunin, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Joselu, Dani Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz, Arda Güler, Mario Martin, Nico Paz et Vinicius Tobias.

19h05 | Le onze du Real Madrid

Les Merengues s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Kepa Arrizabalaga qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho Fernandez et Ferland Mendy en défense. Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Luka Modric et Jude Bellingham se retrouvent dans l’entrejeu. Rodygo Goes est associé à Vinicius Junior en attaque.

19h | Bienvenue au Al-Awwal Park !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté de la Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Le coup d’envoi sera donné à 20h au Al-Awwal Park de Riyad en Arabie saoudite.