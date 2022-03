Conor McGregor a fait une offre pour Chelsea

La suite après cette publicité

Le champion de MMA Connor McGregor a fait une offre pour racheter Chelsea. Après avoir manifesté son intérêt pour le rachat du club qui va être vendu par Roman Abramovitch, le combattant a affirmé vendredi qu’il avait déjà fait une première offre aux Blues sur les réseaux sociaux. « Je présente mon offre de 1,8 milliards d'euros », a tweeté vendredi l’Irlandais de 33 ans.

Rien n’indique si l’offre de McGregor est sérieuse, elle est en revanche bien inférieure au prix demandé car le dirigeant russe veut vendre Chelsea pour 3,6 milliards d’euros. Le combattant irlandais devra également faire face à une forte concurrence car de nombreux autres investisseurs sont intéressés par le rachat du club londonien dont notamment le milliardaire turc Mushin Bayrak.

I hereby put forward my offer of £1.5bn. https://t.co/cVL3UcnsDp