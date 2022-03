Liverpool rêve d'une fin de saison en boulet de canon

La suite après cette publicité

«Dans 20 ans, si vous voulez parler de cette équipe, je ne serais pas surpris que les gens disent alors que nous n'aurions plus rien gagné : "oui, ils étaient bons, mais ils auraient dû gagner plus." C'est pourquoi nous devrions essayer maintenant de gagner quelques choses» expliquait Jürgen Klopp en marge de la finale de la Carabao Cup contre. Rencontre totalement folle où Reds et Blues se sont rendus coup pour coup, elle s'est décidée au terme d'une fatidique séance de tirs au but (0-0, 11-10 aux TAB). Une belle récompense pour Liverpool qui remporte son premier trophée de la saison et obtient un cinquième titre dans l'ère Jürgen Klopp (après la Ligue des Champions 2019, Supercoupe d'Europe 2020, Coupe du monde des Clubs 2020 et Premier League 2020). Un nouveau sacre qui permet d'ouvrir un peu plus l'appétit des Reds. Apathiques il y'a encore un an alors que l'équipe était touchée par les blessures, les joueurs de Liverpool apparaissent plus forts que jamais cette saison et la performance contre les Blues confirme cela. La presse anglaise s'emballe d'ailleurs pour les pensionnaires d'Anfield Road.

«Liverpool n'a jamais remporté la Coupe de la Ligue, la FA Cup, le titre national et la Coupe d'Europe la même année, mais après avoir battu Chelsea ici à Wembley, cette tâche gigantesque, presque ridiculement impossible, se dresse maintenant devant eux, à la portée de la meilleure génération de footballeurs depuis des décennies dans le Merseyside» peut-on lire dans le Liverpool Echo. Pour The Times, ce trophée peut être un tournant pour la suite de la saison des Reds : «Liverpool a remporté de plus gros trophées, mais celui-ci semblait si important en raison de la manière dont il a été remporté : une séance de tirs au but tendue après l'une des finales les plus captivantes de ces derniers temps, et contre une opposition du calibre des Champions d'Europe. Pas étonnant qu'ils aient célébré comme ça. Liverpool est en lice pour les trois autres trophées depuis des lustres, mais ils se sont battus durs pour cela et se sont délectés de mettre la main sur la coupe.»

Un calendrier dantesque

En ballotage favorable en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan, qualifiés en huitième de finale de FA Cup contre Norwich City et deuxièmes de Premier League à six points de Manchester City avec un match en moins, les Scousers peuvent rêver grand et ne manque pas d'arguments. Avec une attaque de feu (106 buts marqués en 41 matches toutes compétitions confondues) et une défense solide comme la glace (31 buts encaissés en 41 matches toutes compétitions confondues), Liverpool défie les éléments et compte un solide bilan de 30 succès, 9 nuls et 2 défaites. Retrouvant des standards similaires à ceux affichés lors des saisons 2018/2019 et 2019/2020 qui se sont conclus par l'obtention de la Ligue des Champions puis de la Premier League l'année suivante, Liverpool peut s'appuyer aussi sur un effectif large. Héros de cette finale, le jeune portier irlandais Caoimhin Kelleher montre qu'il peut offrir une vraie solution de secours derrière Alisson Becker. La traditionnelle défense composée de Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andrew Robertson est revenue à un très haut niveau et en plus Ibrahima Konaté et Konstantinos Tsimikas offrent de réelles options de remplacement.

Dans l'entrejeu, la bagarre fait rage entre Fabinho, Naby Keïta, Thiago Alcantara, Jordan Henderson, James Milner et Harvey Elliott (Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones et Tyler Morton ont même du mal à jouer) tandis que les solutions ne manquent pas devant avec Sadio Mané et Diogo Jota qui sont concurrencés par la recrue Luis Diaz et Roberto Firmino sur le plan offensif. Disposant de l'une des équipes les plus quantitatives de son mandat en plus de l'aspect qualitatif, Jürgen Klopp parvient à impliquer tout le monde et même des joueurs qui ont perdu en statut comme Takumi Minamino et Divock Origi. Il faudra néanmoins bien enchaîner avec des rencontres contre West Ham, Brighton, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Southampton, Wolverhampton et Tottenham lors des 12 dernières journées (soit tous les membres du top 10 hors Chelsea et Liverpool) ainsi que le derby contre Everton. Un calendrier dantesque en Premier League, donc, auquel il faudra en parallèle jongler avec la C1 et la FA Cup. Pour atteindre ses objectifs, Liverpool va devoir vivre une fin de saison en boulet de canon. La mission s'annonce difficile, mais les Reds s'avancent avec des certitudes et ne cessent de monter en puissance. S'ils peuvent soulever des montagnes, il va désormais falloir le montrer.