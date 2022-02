Liverpool : Luis Diaz impressionne déjà tout son monde

La suite après cette publicité

La saison 2021/2022 est déjà riche en moments forts pour Luis Diaz et cela n'est pas fini. Sorti cet été d'une excellente Copa América où il a porté les Cafeteros jusqu'à la demi-finale, l'ailier de 25 ans a aussi montré un très bon contenu avec le FC Porto. Disputant 28 matches avec la formation portugaise, il a marqué 16 buts et délivré 6 passes décisives. Loin d'être étranger au début de saison canon des Dragões (17 victoires et 2 nuls en 19 matches de championnat quand il était au club), Luis Diaz était amené à passer au stade supérieur assez rapidement. «Il prend le ballon et… je ne sais pas comment il fait, on dirait qu’il lui colle au pied. Personne ne peut lui prendre. On dirait qu’il va tomber et, hop, il se débarrasse de deux adversaires balle au pied. C’est naturel chez lui, personne ne lui a appris. Dans la rue, il faisait la même chose, il n’a pas perdu cette essence. Maintenant, il sait jouer en une ou deux touches et, quand il doit provoquer, il provoque. Il a appris» lâchait notamment la légende colombienne Carlos Valderrama à son sujet.

Finalement, c'est Liverpool qui a su saisir la bonne affaire et n'a pas hésité à dépenser 45 millions d'euros pour s'adjuger ses services. D'ailleurs Jürgen Klopp a particulièrement laissé sa joie au moment de l'officialisation du Colombien : «je ne pourrais pas être plus heureux. C'est un joueur exceptionnel et quelqu'un que nous suivons depuis très longtemps. Nous pensons qu'il a tout ce qu'il faut pour s'intégrer à notre jeu et s'adapter à la Premier League, à la fois physiquement et mentalement. C'est un joueur qui a soif de succès et qui sait qu'il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut.» Un joli mariage sur le papier entre un des meilleurs clubs du monde et un joueur en pleine éclosion et qui restait sur de belles saisons avec le FC Porto qu'il a rejoint en 2019. Pour autant, Luis Diaz va devoir s'accrocher puisque dans le secteur offensif des Reds il devra se battre pour obtenir l'un des trois places de titulaire (sauf si Jürgen Klopp change son système). En effet, il est en concurrence avec Mohamed Salah, Diogo Jota, Roberto Firmino et surtout Sadio Mané qui occupe traditionnellement le flanc gauche. Si on rajoute Takumi Minamino et Divock Origi ainsi que le jeune Harvey Elliott ont obtient un secteur offensif très fourni.

Jürgen Klopp déjà sous le charme

Virevoltant et technique, le Colombien sait aussi être très efficace comme les autres éléments offensifs des Reds. S'il aura peut-être besoin d'un temps d'acclimatation, ses premiers pas soulèvent beaucoup d'enthousiasme. Entré en jeu contre Cardiff (3-1) et auteur de 90 minutes contre Leicester (2-0), il a livré deux premières rencontres encourageantes où il s'est vite montré entreprenant. Ses facultés d'élimination et sa prépondérance dans le dernier tiers adverse laissent entrevoir des choses intéressantes. Jürgen Klopp est déjà aux anges : «sa performance a été une surprise pour moi. Mais c'était exactement ce à quoi ça ressemblait à l'entraînement. Il a vu nos matchs et nous lui avons montré beaucoup de situations, mais au lieu de lui donner beaucoup d'informations, nous l'avons juste laissé jouer. C'était une très bonne prestation et il a eu quelques moments exceptionnels.» Si son arrivée pose un problème de riche avec 5 potentiels titulaires pour 3 postes, cela offre surtout un outillage XXL à Liverpool sur le front de l'attaque.

Les Reds qui sont encore en course en Premier League et défient l'Inter Milan en Ligue des Champions (rencontre à suivre sur notre live commenté) ne manquent pas d'ambitions pour la fin de la saison. L'arrivée d'un renfort supplémentaire n'est pas de refus pour une équipe qui compte tout de même 95 buts en 37 matches cette saison. Soignant déjà ses débuts, Luis Diaz a certes peu de chance de débuter contre l'Inter Milan ce mercredi tant le trio composé de Sadio Mané, Mohamed Salah et Diogo Jota a été intenable cette saison. Pour autant, il s'est déjà mis au niveau et même ses coéquipiers sont bluffés. «Sa première séance d'entraînement (je l'ai vu ndlr) voler et j'ai pensé : "ouais, il ira bien ici". Nous devons juste le laisser grandir, il a encore la langue à acquérir et la façon dont nous jouons, mais pour son premier départ, je pense qu'il était excellent aujourd'hui» expliquait Andrew Robertson après ses débuts contre Cardiff. Laissé au repos ce week-end face à Burnley car Jürgen Klopp ne voulait pas prendre de risque contre une équipe réputée pour son agressivité, Luis Diaz va devoir s'améliorer sur le plan physique, mais pour ce qui est de l'aspect purement footballistique, il y a peu d'inquiétude pour le moment. Déjà en jambes, Luis Diaz aura l'occasion d'un peu plus marquer les esprits ce mercredi contre l'Inter Milan.

