Antoine Kombouaré a pleuré en commentant le sacre du PSG en Ligue des Champions

Passé par le PSG durant sa carrière de joueur et d’entraîneur, Antoine Kombouaré a vécu le sacre en Ligue des Champions de l’intérieur le 31 mai dernier. Au sortir d’une saison éprouvante avec Nantes, le technicien de 62 ans avait été installé au commentaire de la rencontre sur M6. Dans un entretien accordé au Parisien, il en a révélé les coulisses.

«À chaque but, je me suis levé. C’était impossible de rester assis. Je criais de joie. J’avais les larmes aux yeux, explique le Kanak. Vous savez, j’ai passé douze ans dans ce club. Douze ans d’une vie. Joueur, entraîneur de la réserve et même premier coach de l’ère qatarienne. En commentant, je pensais à toutes ces générations qui avaient cravaché pour construire le PSG. Et je n’oublie pas ceux dont on ne parle jamais : les intendants. J’ai pleuré au stade et je l’assume. Quand j’ai vu ces gamins courir dans tous les sens pour s’embrasser. J’étais heureux pour Marquinhos qui avait vécu l’enfer de la remontada. Et j’ai pu descendre sur la pelouse ensuite. J’ai glissé quelques mots à Luis Enrique et Nasser. On était tous Parisiens. Nasser, m’a glissé gentiment : Merci coach, c’est avec vous, vous faites partie de la famille. Des banalités mais qui font chaud au cœur.»