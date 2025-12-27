Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue des Champions

Antoine Kombouaré a pleuré en commentant le sacre du PSG en Ligue des Champions

Par Jordan Pardon
1 min.
@Maxppp

Passé par le PSG durant sa carrière de joueur et d’entraîneur, Antoine Kombouaré a vécu le sacre en Ligue des Champions de l’intérieur le 31 mai dernier. Au sortir d’une saison éprouvante avec Nantes, le technicien de 62 ans avait été installé au commentaire de la rencontre sur M6. Dans un entretien accordé au Parisien, il en a révélé les coulisses.

La suite après cette publicité

«À chaque but, je me suis levé. C’était impossible de rester assis. Je criais de joie. J’avais les larmes aux yeux, explique le Kanak. Vous savez, j’ai passé douze ans dans ce club. Douze ans d’une vie. Joueur, entraîneur de la réserve et même premier coach de l’ère qatarienne. En commentant, je pensais à toutes ces générations qui avaient cravaché pour construire le PSG. Et je n’oublie pas ceux dont on ne parle jamais : les intendants. J’ai pleuré au stade et je l’assume. Quand j’ai vu ces gamins courir dans tous les sens pour s’embrasser. J’étais heureux pour Marquinhos qui avait vécu l’enfer de la remontada. Et j’ai pu descendre sur la pelouse ensuite. J’ai glissé quelques mots à Luis Enrique et Nasser. On était tous Parisiens. Nasser, m’a glissé gentiment : Merci coach, c’est avec vous, vous faites partie de la famille. Des banalités mais qui font chaud au cœur.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Antoine Kombouare

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Antoine Kombouare Antoine Kombouare
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier