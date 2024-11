Lille : le phénomène Lucas Chevalier a encore bluffé tout le monde

Comme souvent ces derniers temps, la même question se pose après chaque match du LOSC : Lucas Chevalier va-t-il enfin être convoqué par Didier Deschamps ? Une interrogation qui revient sans cesse, d’autant que le sélectionneur doit annoncer demain la liste des joueurs convoqués pour disputer les deux derniers matches de poule de Ligue des Nations contre Israël et l’Italie. Le principal intéressé n’a pas donc échappé à cette question hier soir, après le match nul arraché par les Dogues contre la Juventus (1-1).

La suite après cette publicité

« Je pense que si on veut atteindre l’équipe de France, c’est-à-dire peut-être la meilleure nation du monde, il faut jouer ce genre de compétition et être performant dans ce genre de compétition. Moi, ça ne m’intéresse pas de juste être là pour prendre mes buts et rentrer chez moi. Donc c’est sûr que ça me met un coup de projecteur. Et le fait d’enchaîner, c’est sûr que ça va donner des satisfactions aux journalistes et potentiellement au sélectionneur. Moi, après, je me tiens prêt quoi qu’il arrive, je ne me fais pas de bile. J’ai 23 ans (aujourd’hui, ndlr), donc c’est sûr que je suis jeune, j’ai le temps. Si ça vient, c’est magnifique. Et quoi qu’il arrive, ça sera une fierté si c’est après-demain (demain, ndlr) ou dans six mois. Je vais continuer à rester performant sur le terrain. »

Vlahovic félicite Chevalier

Humble dans sa réponse, même s’il se dit quand même prêt à relever le défi, Lucas Chevalier verra-t-il son voeu être exaucé, à l’heure où un concurrent comme Alphonse Areola n’est pas un titulaire indiscutable à West Ham ? Seul DD a la réponse. En attendant, les exploits du gardien lillois, dont son arrêt de grande classe face à Vlahovic, ne passent plus inaperçus en Europe. «Un arrêt tout simplement de classe mondiale sur la reprise de Vlahovic à 10 mètres seulement (34e). Avec cette immense parade de sa main gauche, le gardien a maintenu l’avantage des siens avant la pause. Il est à nouveau concentré sur ce centre vicieux de Conceição puis sur cette frappe dans la surface de Thuram (53e) mais finit par s’incliner, pris à contre-pied sur le penalty de Vlahovic (60e). Un jeu au pied qui a parfois mis son équipe en difficultés», a-t-on écrit dans nos colonnes, après avoir crédité le Lillois d’un 7/10.

La suite après cette publicité

Didier Deschamps doit-il appeler Lucas Chevalier en Equipe de France ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

De l’autre côté des Alpes, si Thiago Motta a exprimé une certaine frustration en indiquant que son équipe méritait de l’emporter, Dusan Vlahovic n’a pas hésité à rendre hommage à l’homme qui l’a privé d’un beau but. « Chevalier a été très bon aujourd’hui (hier, ndlr). Je le félicite pour le grand arrêt qu’il a fait sur mon tir en première mi-temps. En fin de compte, cela fait partie du jeu, mais dans 90 % des cas, ce tir est un but. » Enfin, la presse locale a elle aussi fait l’éloge du Français. Dans son édition du jour, Il Corriere dello Sport titre : « la Juventus bute sur le mur Chevalier », saluant les « nombreuses grandes parades » du Français. De son côté, la Gazzetta dello Sport lui a donné un 7/10, soit la même note que l’homme du match (Zhegrova) et a écrit : « sa grande forme se confirme après avoir dévié une tentative en pleine lucarne de Vlahovic et avec ses sorties face à Yildiz et Thuram. » En attendant de voir si Lucas Chevalier a convaincu Didier Deschamps, le Lillois peut déjà se dire qu’il a réussi à le faire en Europe.