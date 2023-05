OL : le message énigmatique de Juninho pour son retour

La suite après cette publicité

Jean-Michel Aulas maintenant parti, le président de l’Olympique Lyonnais est maintenant John Textor, qui assurera ce rôle par intérim. En attendant de trouver un nouveau directeur général, la priorité est de faire venir un directeur sportif, comme l’a confirmé l’Américain devant la presse. «On avance. On parle très activement. On aura pas mal de conversations, ça sera partout dans l’organisation. On va ajouter des personnes et pas en enlever. Nous n’avons pas encore pris de décision». Pressenti à ce poste, Juninho était l’invité de RMC, ce vendredi, et a évoqué la possibilité de revenir à l’OL.

«Je suis à Lyon en ce moment, car j’ai une fille qui vit à Lyon. Je n’ai jamais croisé John Textor, ni à Rio, ni à Lyon. Les gens me posent aussi la question quand je suis à Lyon. Il n’y a rien du tout. Sachant que c’est lui le propriétaire depuis quelques mois, c’est une surprise pour moi aussi. Je suis là, mais je n’ai jamais parlé avec lui, ni par téléphone, ni par message, ni personnellement. Ce n’est pas ma priorité de revenir. Mais je ne peux pas dire non à 100%, car notre vie, c’est le foot. J’ai encore envie de travailler. Les trois années où j’étais à l’OL ont été dures. Je ne sais pas si j’aurai les moyens de faire ce que je pense. Mais la porte est ouverte. Si Textor veut me parler, il n’y a pas de souci». La porte est ouverte.

À lire

OL : Bradley Barcola s’entraine à part