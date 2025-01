Real Madrid : Kylian Mbappé s’est fixé un nouvel objectif fou

« Il est le meilleur avant-centre du monde. C’est un grand attaquant qui est bon dans l’axe. Son jeu sans ballon est unique ». Carlo Ancelotti n’avait pas froid aux yeux hier, en conférence de presse, après la large victoire des siens face à Las Palmas en Liga (4-1). Il faut dire que le Bondynois s’est offert un doublé, et il confirme qu’il est dans sa meilleure forme depuis son arrivée à Madrid.

Sans trop de surprise, les médias pro-Real Madrid sont particulièrement élogieux envers le Bondynois, et ils sont plus qu’heureux d’enfin voir le joueur qui leur avait été promis. « Prestation exceptionnelle du Français, avec un doublé et une implication sur les quatre buts », indique par exemple le quotidien AS. Il faut dire que sur le volet statistique, ça commence aussi à devenir intéressant pour le capitaine des Bleus, qui affiche désormais 12 buts en 18 rencontres en Liga. Seul Robert Lewandowski est devant lui au classement du pichichi, avec 16 réalisations.

Un cap symbolique

Clairement, le Français a laissé les semaines compliquées et les critiques dans le rétroviseur, et peut se tourner vers l’avenir avec un certain optimisme. Comme l’indique Marca, il a même un gros objectif : atteindre les 40 buts cette saison toutes compétitions confondues. Des sommets déjà atteints avec le Paris Saint-Germain par deux fois, alors qu’il a fait trembler les filets à 18 reprises pour le moment sous la tunique merengue.

Le média se veut optimiste et a totalement confiance en Mbappé, pour qui ce total de buts est largement atteignable maintenant qu’il a trouvé son rythme de croisière. Surtout, il est bien parti pour faire mieux que son idole Cristiano Ronaldo, qui avait totalisé 33 réalisations pour sa première saison au Real Madrid. C’est tout ce qu’on peut souhaiter au Bondynois…