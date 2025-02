Angers : Pierrick Capelle fier malgré la défaite contre l’OM

Interrogé après la défaite de son équipe contre l’OM ce dimanche soir, le capitaine Pierrick Capelle n’a pas caché ses regrets. Angers a su rester compact pendant une grande majorité de la rencontre mais ses coéquipiers et lui n’ont pas su éviter la défaite face à des Phocéens en grande forme :

«C’est notre 3e match en 1 semaine. On a mené une bonne bataille à Strasbourg aussi, on a laissé de l’énergie. Ce soir, on rencontre un gros, ils nous ont imposé un truc qui était difficile à contre-carrer. On doit toujours apprendre de ce genre de match. On peut qu’être meilleur. C’est dur de subir autant tout un match. La frustration, c’est sur coup de pied arrêté, ça nous met un petit coup au moral. On garde nos valeurs. On n’a pas lâché. On a su se créer deux, trois situations. On aurait pu avec un plus de réussite réduire l’écart»