Strasbourg : Julien Stéphan évoque l'étonnant classement... et le maintien

À la fin, ce n'est plus une surprise. Le RC Strasbourg Alsace a encore gagné ce dimanche, contre le FC Nantes (1-0), pour le compte de la 23ème journée de Ligue 1. Ce nouveau succès, le 11ème depuis le début de l'exercice 2021-2022 dans l'Hexagone, permet aux Alsaciens de grimper à la 4ème place du classement. Après la rencontre face aux Canaris d'Antoine Kombouaré, Julien Stéphan a fait part de sa satisfaction en conférence de presse. Tout en évoquant le maintien du RCSA dans l'élite.

« C'était un match âpre, serré. On s'y attendait. Je veux féliciter les joueurs de cette victoire, acquise de manière différente que d'habitude, avec une grande solidité défensive. Je pense qu'elle est méritée, au regard de la solidité affichée. La priorité, c'était d'être équilibré. [...] Je trouve qu'aujourd'hui l'équipe a été très mature. Ce n'était pas spectaculaire mais on a concédé très peu de choses à l'adversaire. [...] Ce classement (4ème de l1) est mérité pour les joueurs. On continue à faire tourner le compteur, à prendre des points et à gagner des matches. C'est un groupe assez exceptionnel, qui donne tout et ne se plaint jamais. Il nous manque une victoire pour atteindre notre premier objectif, qui est le maintien », a ainsi lâché l'ancien coach de Rennes devant les médias. À ce rythme, cela ne devrait en tout cas plus tarder.