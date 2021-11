Séville-Lille : les compositions officielles

Ce soir au stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville le LOSC joue une grande partie de son avenir européen, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules. Un duel décisif du groupe G dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale que les Lillois disputeront sans Burak Yilmaz, malade et absent du groupe pour ce déplacement en Espagne, comme annoncé par Jocelyn Gourvennec ce lundi. C'est l'ex-Parisien Timothy Weah qui le remplace en attaque, à côté de Jonathan David. Suspendu contre le PSG ce week-end, Benjamin André est de retour et il est associé à Renato Sanches au milieu. Enfin, Tiago Djaló enchaîne en charnière en l'absence de Sven Botman.

Séville enregistre pour sa part deux grands retours par rapport au match d'il y a deux semaines, avec le Français Jules Koundé (suppléé par Karim Rekik à Lille) et Youssef En-Nesyri devant. Rafa Mir débute cependant à la pointe du 4-3-3 de Julen Lopetegui, comme à Pierre-Mauroy.

Les compositions d'équipes :

Séville : Bono - J. Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuna - Delaney, Fernando, Ó. Torres - Suso, Mir, Ocampos.

Lille : I. Grbic - Celik, Fonte, Djaló, Reinildo - Ikoné, André, R. Sanches, J. Bamba - J. David, Weah.

